Un convegno per parlare dei disturbi specifici di apprendimento

Il prossimo 4 ottobre, presso l’Aula Magna dell’ITE Tosi di Busto Arsizio, si terrà un significativo convegno sulle strategie didattiche inclusive per i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). L’evento si inserisce in un contesto più ampio, in concomitanza con la Settimana Nazionale della Dislessia, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare su tematiche cruciali legate all’insegnamento agli studenti che affrontano disturbi specifici dell’apprendimento.

Le attività proposte mirano a esplorare le complessità legate alle competenze richieste nell’insegnamento agli allievi con Bisogni Educativi Speciali, con particolare attenzione all’inclusione degli alunni con DSA. L’intento è promuovere l’acquisizione di competenze metodologico-didattiche ed educative specifiche, contribuendo così a rendere l’ambiente scolastico più accessibile e accogliente.

L’evento, che avrà luogo dalle 15:00 alle 18:00, è aperto a genitori, docenti ed alunni, previa registrazione attraverso il form disponibile sul sito della scuola. Il link per accedere al modulo di registrazione è il seguente: Form di Registrazione.

Tra i relatori dell’evento figurano il Prof. Guido Dell’Acqua, attivo presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio IV – Direzione Generale per lo studente, e il Dott. Somenzi Daniele, esperto in psicologia dello sviluppo e dei processi educativi.

Il programma prevede un intervento di presentazione a cura del Comitato Genitori del Tosi con il supporto del Comitato Genitori Liceo Artistico Candiani Bausch. Seguiranno gli interventi del dirigente dell’ITE Tosi, del Prof. Guido Dell’Acqua e del Dott. Somenzi Daniele. Sarà dedicato uno spazio per le domande dal pubblico, culminando con la chiusura dell’evento e un ringraziamento a cura della Dirigenza dell’ITE Tosi.

L’iniziativa si configura come un’opportunità unica per approfondire le conoscenze e condividere esperienze, contribuendo a rendere il sistema educativo più inclusivo e adatto alle esigenze di tutti gli studenti.