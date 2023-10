Una domenica per scoprire il quartiere Belfiore a Varese, che compie 100 anni

Domenica 22 ottobre una giornata per andare alla scoperta dell’ex quartiere operaio nel rione di Biumo. Visite guidate per conoscerlo, musica e spettacoli tra le case centenarie

Il quartiere Belfiore spegne quest’anno cento candeline e gli abitanti di Biumo Inferiore, il rione in cui è inserito lo storico quartiere popolare, insieme al Comune di Varese lo festeggiano con una giornata dedicata a lui.

Ed è fissata per domenica 22 ottobre l’occasione per riscoprire e valorizzare le ricchezze storiche e urbanistiche del luogo, grazie ad una iniziativa presentata questa mattina dall’assessore alla Cultura Enzo Laforgia, dalla presidente della Commissione Cultura Manuela Lozza, dal consigliere comunale Stefano Angei, da Manuela Lozza presidente della commissione cultura, da Gaetano Marchetto del consiglio di quartiere di Biumo e da Andrea Minidio in qualità di rappresentante dell’associazione Coopuf Iniziative Culturali.

IL QUARTIERE BELFIORE, UNA STORIA DA RACCONTARE

«Nel 1923 infatti furono realizzate le prime abitazioni storiche che oggi caratterizzano quella zona della città, che furono inaugurate il 20 ottobre – spiega Enzo Laforgia, che oltre ad assessore alla cultura è anche un apprezzato storico – Un insieme di edifici che furono pensati con lo scopo di dare dimora sia al ceto operaio che a quello impiegatizio con l’obiettivo di realizzare uno spazio sociale basato sul modello di quello anglosassone. Questa esperienza, che oggi si può trovare in molte città italiane, fu realizzata grazie alla costituzione dell’Istituto Autonomo Case Popolari, che poi diventò l’attuale Aler. Ma il quartiere di Biumo, di cui Belfiore costituisce una parte importante, contiene anche una ricca memoria storica che spazia dalla battaglia garibaldina del 1859 alle guerre novecentesche, di cui è testimonianza il monumento dei caduti».

UNA FESTA CHE UNISCE TUTTI: MINORANZA E MAGGIORANZA IN CONSIGLIO, QUARTIERI E COMUNE

L’iniziativa è stata realizzata in stretta sinergia tra l’assessorato alla Cultura e il consigliere di minoranza Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega: proprio lui aveva avanzato la proposta di ricordare i 100 anni di Belfiore in forma di emendamento quando è stato presentato lo scorso bilancio di previsione, proposta che è stata accettata dall’assessorato quando è stata trasformata in una raccomandazione, che l’assessore Laforgia ha colto ed elaborato.

Questa inusuale sinergia tra giunta e minoranza si è poi unita a ciò che stavano già pensando il consiglio di quartiere e l’associazione Coopuf, che avevano in mente una giornata di festa tra le strade del quartiere Belfiore, che sorge alle spalle di via Dei Mille: «Quando siamo andati in comune a chiedere la chiusura delle strade interne del quartiere per realizzare una giornata di eventi musicali e piccoli spettacoli di strada, in assessorato ci hanno detto “fermi tutti, ci stiamo lavorando anche noi, facciamolo insieme” e così è diventato un evento cittadino» ha spiegato Andrea Minidio.

«Il quartiere di Belfiore racchiude un grande patrimonio storico e sociale: è nato infatti per l’esigenza di realizzare un quartiere operaio, per i tanti lavoratori che lavoravano nelle aziende della zona – ha detto l’assessore Enzo Laforgia – E ho colto con grande piacere la proposta del consigliere Angei di ricordare i cent’anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 20 ottobre 1923. Grazie al consigliere Angei possiamo infatti ricordare una grande battaglia socialista per rivendicare la case per gli operai: una lotta cominciata a Varese prima della prima guerra e poi ricominciata e arrivata a buon fine, una volta che la prima guerra mondiale è finita. Con l’aiuto di tutti abbiamo voluto dedicare una giornata alla scoperta di questa zona di Varese. Abbiamo accolto con favore anche la proposta che ci è arrivata dal quartiere e grazie ad una proficua collaborazione è stato realizzato un ricco programma di eventi per domenica 22 ottobre».

«Voglio ringraziare l’assessore Laforgia e l’amministrazione per avere colto la mia proposta – ha sottolineato infine Stefano Angei – E anche i compagni di viaggio che mi hanno incrociato sulla realizzazione di questo progetto, che può essere considerato un utile progetto pilota replicabile anche in altre aree di Varese».

COSA SUCCEDE DOMENICA

L’iniziativa di domenica vedrà due appuntamenti principali. A partire dalle 14.30 e fino alle 18.30 sarà possibile andare alla scoperta del quartiere grazie alle visite guidate in programma. Il ritrovo per partecipare sarà presso l’Auditorium del Liceo Musicale di via Garibaldi e sono previste tre partenze: una alle 14.30, alle 15.30 e l’ultima alle 16.30.

Le visite saranno presentate dall’assessore Laforgia e condotte dalle guide abilitate di Immagina Arte Cultura Eventi lungo un percorso che si snoderà attraverso via Garibaldi, piazza XXVI Maggio, largo IV Novembre, via Turati, andando a toccare 3 tappe che riguarderanno la Battaglia di Biumo del 1859, il monumento ai Caduti di Largo IV Novembre e infine il Quartiere Belfiore (le visite, come sempre, sono su prenotazione, a questo link).

L’altro appuntamento si svolgerà in largo Belfiore, nel cuore del quartiere, e sarà a cura dell’associazione Coopuf. In programma narrazioni storico-teatrali ed eventi musicali. L’iniziativa inoltre avrà come focus anche la vita artistica di Franca Rame, storica residente di Biumo, e del marito Dario Fo di cui verranno eseguiti diversi brani musicali dalla band Collettivo De Cristoforis.

I COMMENTI

«Complimenti al Comune che ha accolto una proposta interessante e l’ha trasformata in una iniziativa di grande spessore che valorizza la nostra città – queste le parole della presidente della Commissione cultura Manuela Lozza – Importante poi il coinvolgimento attivo dei Consigli di quartiere e delle associazioni impegnate sul territorio. Grazie a tutti possiamo mettere in campo una proposta che farà scoprire ai cittadini una ulteriore ricchezza di Varese».

«Il percorso comune portato avanti in questa occasione può davvero diventare un progetto pilota da replicare anche in altre aree di Varese – ha spiegato il consigliere comunale Stefano Angei – Mi auguro che l’iniziativa sia molto partecipata perché quello del 22 ottobre sarà un evento davvero interattivo che farà riscoprire un pezzo importante di Varese».

«Come associazione – ha concluso Andrea Minidio – ci siamo uniti a questa avventura per la realizzazione di questo evento. La nostra associazione è da sempre molto attiva nel quartiere e da qui è nata questa collaborazione. Uniremo poi alla proposta della giornata anche il tema che stiamo portando avanti nel mese dedicato Franca Rame che proprio a Biumo trascorse un pezzo della sua infanzia».