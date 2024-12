A Germignaga “sa brusa ul vecc”: volano via i mali del vecchio anno

Il 31 dicembre a Germignaga, tutti insieme intorno al fuoco, per scacciare i mali dell’anno passato e aprire così il 2025. Si rinnova la tradizione dell’evento

“Se brûsa ûl vécc”

Anche quest’anno il significato simbolico della manifestazione sarà quello di scacciare bruciandole, tutte le negatività dell’anno trascorso.

Le fiaccole giungeranno sul greto del fiume, partendo dalle scuole medie, passando da via ai Ronchi e via Toti fino ad arrivare a congiungersi al rogo del fantoccio raffigurato nel tradizionale “vécc”.

Tutto questo sarà preceduto dal gruppo dei “Mastini della Torre”, che non si sono potuti esibire lo scorso anno.

I Mastini della Torre nascono nel 2019 da un gruppo di ragazzi di Mesenzana e dintorni, accomunati dalla passione per il mondo norreno. Addestrati dall’amico e maestro d’armi Luca Morelato, i Mastini passano dal ruolo di semplici comparse negli spettacoli della Festa Medievale di Mesenzana ad un ruolo più attivo, con combattimenti e quant’altro, fino ad arrivare ad organizzare e dirigere totalmente lo spettacolo dal 2023. Nel corso degli anni si sono aggiunti nuovi membri, fino ad arrivare all’attuale gruppo, passo fondamentale che ha permesso di poter presenziare ad altri eventi all’infuori di Mesenzana.

I Mastini della Torre si esbiranno alle 15.30 in piazza XX SETTEMBRE, alle 16.00ca in piazza Partigiano e alle 16.45 ca sul ponte del San Giovanni.

Simboleggeranno la lotta e la battaglia contro il male e culminerà con l’incontro con i ragazzi che con la fiaccolata manifesteranno la volontà di far diventare una tradizione l’ultimo giorno dell’anno con la testimonianza dello spirito di partecipazione dei giovani germignaghesi.

La Pro Loco, l’Amministrazione comunale, la Protezione Civile, l’amico Renzo Fazio (ideatore e costruttore anche quest’anno del “vécc”) i commercianti e cittadini di Germignaga si uniranno in un ideale sforzo comune per dar vita ad un evento che abbia la più ampia risonanza.

Il falò verrà collocato a monte della passerella pedonale e sarà acceso con il fuoco portato dai ragazzi dell’associazione Calcio Germignaga con la fiaccolata che da via Toti scenderà sul greto del torrente San Giovanni.

I visitatori potranno posizionarsi ai lati delle due sponde del torrente per una comoda ed ampia visuale.

Programma

ore 08.30 | Inizio attività posizionamento vecchio nel greto del torrente.

ore 08.30 | Installazione illuminazione supplementare

ore 08.30 | Installazione impianto audio su tutta la zona dell’evento

ore 10.00 | Installazione attrezzature area somministrazione

ore 12.00 | Polenta e salsiccia a cura del bar Pescatori, panini con salamella a cura Pro Loco

ore 14.30 | Inizio distribuzione frittelle + cioccolata calda + vin brulé + in via Toti

ore 15.00 | Dalla piazza xx Settembre esibizione e partenza corteo del gruppo “I Mastini della Torre” (apertura corteo con vigile)

ore 16.00 | Esibizione in piazza Partigiano dei “I Mastini della Torre”

ore 16.30 | Arrivo corteo “I mastini della Torre” in via Toti, esibizione sul ponte e discesa nel San Giovanni

ore 17.00 | Concentrazione dei ragazzi del “Calcio Germignaga” con fiaccole in via ai Ronchi.

ore 17.30 | Suona la banda cittadina in via Baracca

ore 17.40 | Partenza fiaccolata da via ai Ronchi, (apertura corteo con vigile) per via Toti, e discesa sul greto del torrente, passaggio sotto il ponte, incontro con “i Mastini della Torre”.

Ore 17.55 | Consegna del fuoco per accendere ûl vécc.

ore 18.00 | “Se brûsa ûl vécc”

ore 18.20 |Piccolo spettacolo pirotecnico con fuochi esclusivamente del tipo F1 e F2.

18.30 | Disco music

ore 20.00 | Fine manifestazione.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a sabato 4 gennaio 2025

Le foto che illustrano l’evento 2024 sono di Roberto Crepaldi, dal gruppo di Varesenews “Oggi nel Varesotto”