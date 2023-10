Una persona arrestata per l’incendio di Lugano

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che in relazione all’incendio scoppiato il 27 ottobre scorso poco prima delle 17.00 in una camera di una struttura d’accoglienza in via dei Frati a Lugano, è stata arrestata una persona che soggiornava nell’edificio. L’ipotesi di reato nei suoi confronti è di “incendio intenzionale“.

L’incendio era divampato nel pomeriggio e aveva causato l’evacuazione di una trentina di persone che stavano in quel momento nell’immobile.