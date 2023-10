Valter Reina nominato Direttore della Struttura Complessa “Hospice e Cure Palliative”

ASST Valle Olona ha un nuovo Direttore di SC Hospice e Cure Palliative: il Dott. Valter Reina. Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia, il Dott. Reina è in possesso di due diplomi di specializzazione in Anestesia e Rianimazione e in Medicina Fisica della riabilitazione, entrambi conseguiti presso l’Università di Milano, e di un diploma di formazione manageriale per Responsabile di Struttura Complessa rilasciato da Europolis Lombardia SDS scuola di direzione in sanità.

La sua carriera comincia come assistente medico presso l’A.O. G. Salvini di Garbagnate Milanese, dove si occupa di Cure Palliative domiciliari, cure simultanee ambulatoriali e Terapia del Dolore, consulenze intra-ospedaliere, Chirurgia antalgica e, dopo pochi anni dal suo ingresso in Azienda, passa a ricoprire il ruolo di Dirigente Medico.

Approda a Busto Arsizio nel 2007 come Dirigente Medico e, presso il nosocomio cittadino, si occupa di

Hospice, Cure Palliative domiciliari, Ambulatorio di cure simultanee, consulenze intra-ospedaliere.

Oltre al significativo curriculum di studi e professionale in ambito ospedaliero, va sottolineato che il Dott. Reina svolge anche attività di docenza: nell’ambito del Corso triennale di Formazione specifica in

Medicina Generale Polis Lombardia – Polo ASST Valle Olona si è occupato dell’insegnamento di Cure Palliative e Terapia del dolore oncologico, mentre per ATS Insubria (sedi di Varese e Como), in occasione delle prime tre edizioni del Corso di primo livello per professionisti della Rete Regionale di Cure palliative ha tenuto lezioni relative alle Cure Palliative.

Non vanno dimenticati, poi, gli innumerevoli appuntamenti formativi organizzati da diverse ATS (Valle Olona, Insubria), dalla Fondazione Scuola di Medicina Carnaghi A. e Brusatori S. Onlus e dall’Istituto clinico Mater Domini, per citarne solo alcuni, per i quali ha svolto il ruolo di relatore a proposito di tematiche riguardanti, tra le altre, le cure palliative, l’assistenza domiciliare in Lombardia, i tumori nel paziente anziano, comunicazione e cancro.

Infine, è anche proficuo autore di lavori scientifici pubblicati sia in ambito nazionale che internazionale.

«Avendo contribuito all’apertura della degenza Hospice, sia presso il P.O. di Garbagnate Milanese (uno dei primi in Italia), sia presso il P.O. di Busto Arsizio, sono soddisfatto di aver assunto questo incarico”, afferma il Dott. Valter Reina, Direttore di SC Hospice e Cure Palliative, “Il lavoro che sto svolgendo, con il supporto della mia equipe, è fondamentale e imprescindibile e i traguardi da raggiungere sono numerosi e stimolanti. Confido nella buona riuscita del lavoro di squadra per proseguire lungo un cammino che

auspico continui ad essere positivo».

«Il Dott. Reina ha fornito un apporto fondamentale per ASST Valle Olona, sia tramite l’informatizzazione della cartella clinica domiciliare che per l’avvio, ex novo, di Cure Palliative domiciliari e ambulatoriali simultanee. E’ un professionista con competenze gestionali e di coordinamento del team che sicuramente saprà svolgere al meglio questo incarico in un ambito di pertinenza delicato qual è la Struttura Complessa Hospice e Cure Palliative», conclude il Dott. Marino Dell’Acqua, Direttore Socio Sanitario di ASST

Valle Olona.