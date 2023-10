Varese città antispreco premiata a Genova

Il Comune di Varese, con il progetto “Varese città antispreco”, si è aggiudicato il premio impresa Lexmark Circular Economy promosso da Fondazione Sodalitas, che anche quest’anno ha premiato l’impegno dei comuni italiani che si sono distinti sul fronte della sostenibilità con progetti per lo sviluppo dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

IL PROGETTO

Varese città antispreco nasce con l’obiettivo di contrastare lo spreco e incentivare il riuso di cibo, tessili, materiale informatico, farmaci ed altri beni, secondo un modello di economia circolare. Il progetto coinvolge le maggiori associazioni attive sul territorio, enti, scuole e imprese, con lo scopo di creare un circolo virtuoso che possa essere sempre più conosciuto e partecipato dalla collettività. Il primo step concreto e tangibile è stata la creazione di un hub per il recupero delle eccedenze alimentari da redistribuire a fasce più fragili della popolazione, realizzando un’azione di sostenibilità a tutto tondo. La creazione dell’hub, che sarà operativo nella sede comunale di via Copelli entro fine 2023, è stata possibile grazie ad un finanziamento previsto da un bando di Regione Lombardia.

A ritirare il premio per il Comune di Varese, l’assessore alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare Nicoletta San Martino: «Siamo molto orgogliosi di questo risultato – ha commentato l’assessore – Il progetto Varese città antispreco, e questo primo risultato che si concretizza nella realizzazione dell’hub, rivestono una particolare rilevanza per il nostro territorio poiché permettono di creare sinergie tra mondo profit, istituzioni, scuole, terzo settore e società civile. Stiamo operando in una logica di co-progettazione e sussidiarietà, affrontando il tema della riduzione degli sprechi, a partire dallo spreco alimentare e dalla riduzione dei rifiuti, passando attraverso l’accoglienza, l’educazione, l’inclusione e la coesione sociale».

IL PREMIO

I premi, assegnati da una giuria indipendente, sono stati consegnati oggi a sindaci e assessori dei comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 40^ assemblea annuale dell’ANCI alla Fiera di Genova.

Cresco Award Città Sostenibili, istituito e promosso da Fondazione Sodalitas, da oltre 20 anni impegnata nel sostegno e nella diffusione della cultura della sostenibilità, si propone di valorizzare la spinta innovativa della pubblica amministrazione italiana e di premiare le iniziative più efficaci nel promuovere in modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori.

