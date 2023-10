Varesina sempre più su, la Castellanzese resta sul fondo

Umori opposti al termine del turno infrasettimanale del Girone B di Serie D per Varesina e Castellanzese. Le fenici infatti festeggiano un’altra vittoria, mentre la Castellanzese cade in casa e resta sul fondo della classifica.

VARESINA – VIRTUS CBG 2-0

Terza vittoria filata per la Varesina che a Vengono Superiore stende anche la Virtus CBG, 2-0 il finale. Senza reti il primo tempo, i ragazzi di mister Marco Spilli escono nella ripresa. A sbloccare il risultato è Vitale all’11’ mentre a chiudere i conti ci pensa capitan Gasparri all’ultimo minuto. Tre punti che proiettano in alto i rossoblù, ora secondi a quota 13 punti, solo uno in meno della capolista Arconatese. Domenica trasferta insidiosa in casa di una Tritium che non riesce a staccarsi dai bassi fondi della graduatoria.

VARESINA – VIRTUS CBG 2-0 (0-0)

Marcatori: 56’ Vitale (Va), 90’ Gasparri (Va)

Varesina: Basti, Ciuffo, Cosentino, Onkony, Perin; Grieco (88’ Polenghi), Gatti (91’ Rodolfo Masera); Vitale (65’ Guidetti), Orellana Cruz (76’ Sali), Gasparri; Manicone. A disposizione: Buini, Bigoni, Angelini, Olivieri, Isufi. All: Marco Spilli

Virtus CBG: Cavalieri, Viscardi, Tosi (65’ Bertoli), Cazzola (79’ Mirarchi), Cortinovis, Nessi, Careccia (88’ Agello), Manzi, Austoni, Belloli, Calacoci. A disposizione: Pelliccioli, Mosconi, Puccio, Ceruti, Cosenza, Palazzi. All: Ivan Del Prato

Arbitro: Andrea Pani di Sassari (Cattaneo/Manzini)

Note: giornata calda, campo in buone condizioni. Circa 200 spettatori. Angoli: 4-10. Recupero: 0’ + 5’

CASTELLANZESE – CASATESE 0-1

Il pareggio di Carate Brianza sembrava un buon indizio in casa Castellanzese e invece i neroverdi vengono ancora sconfitti. A passare al “Provasi” è la Casatese, che arrivava dalla sconfitta in casa contro la Varesina e senza due punti fermi come Isella e Gulinelli, squalificati. A decidere la gara è la rete di Cargiolli al 23’ del primo tempo che condanna i ragazzi di Manuel Scalise a un altro passo falso. E sulla strada dei neroverdi domenica ci sarà l’ostica trasferta di Caravaggio.

CASTELLANZESE-CASATESE 0-1 (0-1)

RETE: 23’ pt Cargiolli (C)

CASTELLANZESE (3-5-2): Spada; Compagnoni (7′ st Raso), Sassaro, Bernardi; Tirapelle (31’ st Reggiori), Mandelli, Arrigoni (35’ st Valsecchi), Boccadamo, Ayokoue (27′ st Arcangeloni); Pastore, Vitali (7′ st Bigotto). A disposizione: Poli, Marchioro, Duchini, Di Nardo. Allenatore: Manuel Scalise

CASATESE (4-3-3): Picarelli; Videkon, Oppizzi, Perego, Scipione; Mendola, Romano, Stefanoni; Strada (27′ st Esposito), Cargiolli (19’ st Silvano), Caraffa (19’ st Losa). A disposizione: Maffi, Comberiati, Saracino, Seria, Serr, Marrulli. Allenatore: Giuseppe Commisso

ARBITRO: Enrico Eremitaggio di Ancona; assistenti Andrea Lattarulo di Treviglio e Pietro Tinelli di Treviglio

AMMONITI: 42’ pt Romano (Casa) per gioco scorretto, 47’ pt Pastore (Caste) per proteste, 17’ st Scipione (Casa) per gioco scorretto, 33’ st Arrigoni (Caste) per gioco scorretto, 36’ st Silvano (Casa) per comportamento non regolamentare, 39’ st Esposito (Casa) per gioco scorretto

RECUPERO: 2′ + 4′

SERIE D GIRONE B – VI GIORNATA

Brusaporto – Folgore Caratese 2-2; Caldiero – Arconatese 0-0; Castellanzese – Casatese 0-1; Clivense – Club Milano 1-1; Crema – Pro Palazzolo 1-3; Legnano – Desenzano 0-1; Piacenza – Tritium 2-0; Ponte San Pietro – Caravaggio 1-1; Real Calepina – Villa Valle 1-0; Varesina – Virtus CBG 2-0.

CLASSIFICA: Arconatese 14; Varesina Caldiero 13; Piacenza, Brusaporto 12; Pro Palazzolo, Desenzano 10; Folgore Caratese 9; Caravaggio, Real Calepina, Legnano 8; Casatese, Crema 7; Ponte San Pietro, Clivense 6; Villa Valle 5; Club Milano 4; Castellanzese, Tritium 3.