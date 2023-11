Addio a Massimo Cellina, è stato sindaco a Orino per due mandati

Si è spento nella serata di domenica, a Varese, Massimo Cellina, ex sindaco di Orino, carica che ha ricoperto per ben due mandati, cioè per 10 anni dal 1980 al 1990. Sessantasette anni, sposato, lascia la moglie e due figli, oltre a un grande vuoto in un paese di nemmeno mille abitanti dove tutti si conoscono e conoscono le qualità di ciascuno.

Difatti Massimo Cellina è stato un amministratore profondamente innamorato del suo paese, grande conoscitore delle dinamiche locali e che governò sul finire del periodo d’oro per Orino, cioè il grande passaggio fra gli anni Ottanta e Novanta dove ancora il turismo e la villeggiatura specialmente da Milano era ben radicata e che ancora oggi suscita fra residenti e storici villeggianti un dolce ricordo.

Cellina era nato a Gavirate (dove ancora c’era la Maternità) il 12 ottobre del 1954 e aveva studiato per diventare geometra ed esperto di questioni a cavallo fra la tecnica e il diritto amministrativo, e già da giovane ripercorse le orme del padre Luigi, anch’egli storico amministratore del Dopoguerra. Oltre all’impegno come sindaco nelle file del Partito liberale italiano, Massimo Cellina è stato sempre per due lustri consigliere comunale, preziosa risorsa in campo tecnico e politico per l’amministrazione retta dal sindaco Dario Clivio per 10 anni, fra il 1999 e il 2009.

Persona pacata e competente, era dotato di una speciale verve ironica e dissacratoria che ne faceva uno dei personaggi irrinunciabili della vita di paese, «è stato uno dei più giovani sindaci d’Italia, sempre disponibile ad ascoltare tutti i cittadini, verrà ricordato per il suo attaccamento al paese», spiega il sindaco in carica Cesare Moia.

I funerali si terranno mercoledì 15 chiesa di San Lorenzo, presso il camposanto, alle ore 10.00.