Ancora colpi ai distributori automatici: colpite Somma Lombardo, Gallarate, Luino e Varese

È ancora allarme per i furti nei distributori automatici di merende e generi di conforto in luoghi pubblici ma anche in strutture private: la novità, segnalata dal gestore delle macchinette, sta nel fatto che anche strutture privare sono state “visitate“ nel corso del fine settimana. «Scuole, ma anche cliniche», hanno specificato dall’azienda, che sporgerà denuncia.

Dopo l’ondata di furti specialmente nella zona di Varese, ora sembrano essere anche altri centri della provincia ad essere presi di mira. Nel fine settimana appena passata sono stati colpiti a vario titolo istituti scolastici e luoghi di cura in queste località: Somma Lombardo, Gallarate, Luino e Varese.

I recenti sviluppi di indagine che avevano identificato alcuni sospettati hanno solo in parte attenuato i colpi, che oltre alle monete custodite e asportate dai distributori, generano un ingente danno materiale agli erogatori che debbono venir di volta in volta riparate (vetri rotti, serrature divelte, parti metalliche piegate).

Nei mesi scorsi come anticipato, a venir colpite sono state strutture di Varese come scuole, istituti professionali e palestre. (immagine di repertorio)