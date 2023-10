Denunciato uno dei ladri per furto alle macchinette nelle scuole: aveva colpito all’Art School di Varese

La Polizia di Stato di Varese ha riconosciuto e denunciato uno dei due soggetti autori del furto ai danni dei distributori di bevande automatici installati all’interno dell’istituto scolastico “Art School” di Varese.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della Volante, transitando per Piazza XX Settembre, hanno individuato un individuo le cui fattezze corrispondevano a quelle di uno dei sospetti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza dell’istituto. A rendere ancor più sospetto l’individuo, l’abbigliamento e uno zaino, identico a quello utilizzato per nascondere la refurtiva durante il furto.

Alla perquisizione dello zaino, gli agenti hanno rinvenuto una tessera postepay e un assegno bancario, entrambi risultati rubati in precedenza. L’uomo, di origine extracomunitaria e in posizione irregolare in Italia, ha inizialmente tentato di ingannare gli agenti fornendo false generalità. Tuttavia, una volta compreso di essere stato smascherato, ha rivelato la sua vera identità, ammettendo anche la sua partecipazione al furto all’Art School.

Le indagini per verificare relazioni con i tanti furti avvenuti

Attualmente, sono in corso ulteriori indagini per identificare il complice e per determinare se i due siano responsabili anche degli altri furti avvenuti nelle scuole con modalità simili. Non è ancora chiaro se l’individuo denunciato sia coinvolto anche nei precedenti episodi, ma la vicenda ha sicuramente messo in luce l’importanza delle indagini in corso.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con le accuse di furto aggravato in concorso, ricettazione e falsa dichiarazione sull’identità. La comunità scolastica e soprattutto l’azienda che fornisce le macchinette attendono ora ulteriori sviluppi, sperando che questi episodi di furto possano finalmente trovare una conclusione.