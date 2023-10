Ancora colpi ai distributori di bibite e bevande a Varese

Fine settimana da dimenticare, ancora una volta, per i colpi messi a segno in istituti e uffici pubblici di Varese dove i ladri hanno visitato diversi distributori di bibite e bevande.

Lunedì mattina la “sorpresa“ ha riguardato l’Enaip, istituto di formazione professionale in via Uberti, traversa di viale Europa, e gli uffici della Prefettura di via Frattini.

I colpi hanno avuto come obiettivo ancora una volta le monete custodite all’interno degli erogatori. Sono state avvisate le forze dell’ordine, e da quanto si apprende sono stati trovati sul posto anche materiali da scasso come piedi di porco.

La modalità è sempre la medesima dei furti segnalati nei mesi scorsi: l’introduzione negli immobili, specialmente quelli senza antifurto e l’azione rapida per arrivare alle monete: sembra che gli autori dei colpi conoscano molto bene i tempi di intervento delle forze dell’ordine. Indagini in corso. Per alcuni dei colpi a Varese dei mesi scorsi, come si ricorderà, ai primi di ottobre la polizia era riuscita a denunciate uno dei sospettati.

Oltre al furto delle monete – spiegano i gestori degli erogatori – il problema principale di questi colpi risiede nei danni prodotti, per migliaia di euro.