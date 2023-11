Auto in fiamme sulla A26. Autostrada chiusa in serata tra Castelletto Ticino e Sesto Calende

Auto in fiamme costringe alla chiusura di un tratto di A26. Alle ore 18:30 circa di domenica sera, sulla ramazione Gallarate-Gattico, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione Gallarate a causa di un’auto andata in fiamme in galleria al km 12.

Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco che poi sono stati impegnati nelle operazioni di raffreddamento propedeutiche alla rimozione del mezzo. Sul luogo dell’evento, dove sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia, in serata il traffico ha potuto circolare su una sola corsia e si registra 1 km di coda verso Gallarate.

Agli utenti che dall’A26 sono diretti verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Castelletto Ticino si consiglia di percorrere la viabilità esterna per poi rientrare in autostrada a Sesto Calende.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di continuare a percorrere l’ A26 verso sud quindi di immettersi in A4 verso Milano.