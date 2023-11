Bertolaso chiarisce: ” Oggi RSA indispensabili ma il budget è squilibrato”

Dopo le critiche del mondo delle residenze socio sanitarie, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso interviene per specificare meglio la sua posizione: «Le Rsa oggi sono indispensabili. Non possiamo permetterci, però, di spendere la maggior parte di budget per gli anziani solo per coloro che sono ricoverati nelle Rsa. Mi pare una proporzione squilibrata» ha aggiunto l’assessore che ha evidenziato come la Regione abbia come obiettivo principale quello di «garantire una vita degna di questo nome e fino all’ultimo giorno a ogni suo cittadino».

«In tal senso – conclude Bertolaso – dobbiamo avere anche una capacità di visione allargata, con un orizzonte proiettato ai prossimi 20/30 anni. Un arco temporale che deve tenere conto non solo dei progressi della tecnologia, e della medicina che fa passi da gigante in una società che cambia rapidamente».