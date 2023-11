Black Friday: il budget degli italiani aumenta e supera i 200 euro

Il tanto atteso Black Friday è in arrivo. Il “venerdì nero” è diventato ormai un appuntamento fisso per le attività commerciali online e offline, che ogni anno l’ultimo venerdì di novembre propongono merce scontata. Per il 2023 il giorno da segnarsi è il 24, ma le offerte sono già cominciate con l’inizio del mese.

La spesa degli italiani per il Black Friday (le previsioni)

Secondo una recente indagine di Idealo sulle intenzioni di acquisto degli italiani, la percentuale di acquirenti pronti a comprare online durante il Black Friday è passata dal 65% dell’anno scorso al 68%. A crescere è anche il budget: 12 mesi fa infatti ammontava a 251 euro, mentre attualmente raggiunge i 256 euro medi.

L’importo per i giovanissimi (16-24 anni) si aggira sui 197 euro, mentre gli over 55 secondo le stime arriveranno a spendere 292 euro.

Il 58% degli intervistati punta a prodotti di elettronica, a cui seguono calzature al 40%, abbigliamento con il 39%, profumi e cosmetici al 31%, libri e musica al 26% e giochi al 24%. Il 52% delle persone effettuerà acquisti online, mentre il 39% si rivolgerà anche a negozi fisici. Solo il 9% andrà esclusivamente nei punti vendita.

Come evitare le truffe

Di sicuro durante il venerdì nero si può risparmiare sugli acquisti, sfruttando offerte speciali. Tuttavia bisogna fare attenzione a non cadere in truffe, soprattutto per chi sceglie di acquistare online. In circolazione, infatti, ci sono finti e-commerce o siti internet fraudolenti che possono rubare i dati personali e bancari.

Un primo consiglio per evitare queste situazioni spiacevoli è quello di navigare con una VPN. È possibile scegliere anche una soluzione gratuita, tipologia ideale per chi vuole provare questo servizio gratis per un periodo limitato e fare shopping online in totale sicurezza. La tecnologia applicata cripta i dati forniti alle piattaforme, proteggendo le informazioni personali. Non solo, grazie a questo sistema si risparmia denaro perché i siti non riconoscono l’utente che ha già visitato la pagina e non aumentano il prezzo, come può accadere su alcuni portali.

Altri consigli sono quelli di rivolgersi sempre a rivenditori conosciuti e fidati, essere attenti nel fornire informazioni, creare password difficili da individuare se si effettuano registrazioni, utilizzare servizi di pagamento certificati, leggere le recensioni e disporre di un indirizzo email dedicato.

Il Black Friday 2023 si annuncia più ricco degli altri anni, con un aumento della spesa soprattutto nei negozi online: la crescita prevista quest’anno è del 5%. In generale è sempre bene adottare i giusti accorgimenti per comprare in sicurezza, puntando su connessioni protette e rivenditori affidabili.