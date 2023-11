Cantallops Island sul palco di Varese Vive

A pochi giorni dal bellissimo concerto di domenica scorsa di Paolo Tomelleri e del suo quartetto, il programma del 67 Jazz Club Varese prosegue con l’unica data in calendario il venerdì sera. Sul palcoscenico di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese, salirà Cantallops Island, gruppo formato dal pianista Victor Gordo Cantallops, dal contrabbassista Achille Giglio e dal batterista Andrea Varolo con il supporto della vocalist Enza Cannone.

Victor Gordo Cantallops, classe 1991, è un pianista francese di origini spagnole che ha studiato lo strumento e si è diplomato a Londra e che ha poi proseguito gli studi a Como, dove è anche nato questo gruppo. Cantallops Island propone un repertorio estremamente vario, capace di spaziare dagli standard a composizioni originali, un viaggio attraverso la tradizione e il folk spagnolo riletto con il linguaggio jazz contemporaneo, arricchito dai testi e dalla voce di Enza Cannone e sempre basato su una ritmica tipica dei brani latin.

L’appuntamento è alle ore 21 di venerdì 1 dicembre, ingresso 15 euro, gradite le prenotazioni al numero 335-8208969. L’ultimo appuntamento del 2023 con la programmazione del 67 Jazz Club Varese è poi in calendario domenica 17 dicembre alle ore 18 con NGJ Nuova Generazione Jazz.