Cantello conferisce la cittadinanza onoraria alla scienziata Amalia Ercoli Finzi, signora delle comete

Da piccola guardava le stelle dal balconcino della sua stanza a Cantello, cercando nel cielo le code delle comete che poi avrebbero segnato la sua ricerca e la sua vita, e da sabato la scienziata Amalia Ercoli Finzi sarà cittadina onoraria di Cantello.

La cerimonia, a cui la “signora delle comete” interverrà personalmente, è in programma alle 10 nella sala consiliare del Comune e vedrà la partecipazione di alcune classi delle scuole cittadine. Parteciperanno all’incontro Roberto Premoli, presidente dell’Aido di Cantello, Dario Kubler, dell’associazione Asimov e Silvia Della Moretta, dirigente dell’istituto comprensivo di Cantello insieme al sindaco Chiara Catella e agli amministratori cittadini.

«Il conferimento della cittadinanza onoraria alla professoressa Finzi è un gesto che riflette il desiderio dei cittadini di Cantello di riconoscere il suo legame affettivo e di gioventù con la comunità, un legame che si è protratto nel tempo grazie anche alla preziosa presenza in paese della famiglia Ercoli – spiega Chiara Catella – La professoressa Finzi inoltre è una figura di grande ispirazione per le nuove generazioni, grazie ai risultati del suo lavoro in ambito scientifico e tecnologico, al suo impegno verso l’insegnamento per la propagazione del sapere, alla sua personale storia di donna tra le prime laureate presso il Politecnico di Milano, e alla sua dedizione per la divulgazione delle discipline Stem per le ragazze del nostro Paese».

Amalia Ercoli Finzi è nata a Gallarate e si è laureata al Politecnico di Milano in ingegneria aeronautica nel 1962, con la votazione di 100/100 e lode. Subito dopo è iniziata la sua brillante carriera accademica. Da anni è considerata uno dei maggiori esperti di missioni spaziali a livello nazionale ed internazionale e per questo è stata chiamata a far parte delle commissioni strategiche che pianificano le attività spaziali destinate all’esplorazione planetaria.

Per una felice coincidenza il conferimento della cittadinanza onoraria alla professoressa, cade proprio nella Giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne e la sua presenza a Cantello sarà utile per indicare alle ragazze delle scuole cittadine la strada per una vita dedicata con passione e successo alle discipline scientifiche, ambito in cui la presenza femminile fatica ancora ad affermarsi ma che è costellata di nomi di eccellenza, dalla stessa Amalia Ercoli Finzi a Samantha Cristoforetti, fino alle tante ricercatrici che hanno portato il nostro Paese ad affermarsi con importanti risultati in tutti gli ambiti scientifici.