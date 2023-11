CineCime Cai di Gallarate. Primo appuntamento con “Montagne di plastica” alle ex-scuderie

Contaminazione da plastiche e implicazioni ambientali, nel primo appuntamento di CineCime con il CAI Gallarate.

Si apre l’annuale rassegna cinematografica CineCime, organizzata dalla Sezione di Gallarate del Club Alpino Italiano, con il patrocinio della Città di Gallarate, articolata in quattro appuntamenti nel mese di novembre: 9, 17, 22 e 29 che spaziano dai temi ambientali, all’alpinismo, alla narrazione personale.

L’iniziativa ha visto la sua prima edizione nel 2014 e collabora stabilmente con il Trento Film Festival 365, con la cineteca del CAI e di anno in anno con diverse realtà che hanno a cuore la montagna, proprio come il pubblico che segue la rassegna.

Il primo appuntamento di quest’anno sarà giovedì 9 novembre per una serata dedicata al tema ambientale. Sarà infatti proiettato “Montagne di Plastica” di Manuel Camia (ITA, 2021), documentario che segue il primo studio mondiale sulla contaminazione da plastica dei ghiacciai.

Tutti infatti conosciamo la situazione disastrosa in cui vertono gli oceani e le acquee mondiali, ma quanto sappiamo sulla situazione dei nostri ghiacciai? Già compromessi dall’aumento delle temperature e i cambiamenti climatici è stato dimostrato come anche le cime più impervie siano ormai contaminate da plastica.

L’unicità mondiale dello studio che i ricercatori italiani stanno conducendo mette finalmente in luce questa situazione, indagando aspetti che oggi sono solo ipotesi. Da dove proviene questa plastica? Le microplastiche sono nocive per la dieta degli organismi? In seguito alla fusione dei ghiacciai, le microplastiche possono riversarsi nelle acque superficiali e diventare vettore per altri contaminanti intrappolati nel ghiaccio da decenni? A queste e altre domande il documentario proverà a dare risposta.

In un mondo dove le evidenze scientifiche dimostrano come il problema ambientale evada non solo i confini geografici, ma anche quelli temporali, coinvolgendo le generazioni future negli errori di chi le ha precedute, abbiamo il dovere di tornare a pensare a lungo termine.

Alla serata sarà presente il regista Manuel Camia, che interverrà con alcune riflessioni sui risultati degli studi portati avanti negli ultimi anni e risponderà alle domande del pubblico. Appuntamento a Gallarate, presso la Sala Comunale Ex Scuderie Martignoni, alle ore 21. L’ingresso è libero e aperto a tutta la collettività.