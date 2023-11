Contro la violenza sulle donne. “La forza di rompere il silenzio”

NOTIZIARIO UISP del 22 novembre 2023

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – Il messaggio della presidente Uisp, Rita Di Toro

.

La Forza di Rompere il Silenzio

Ogni anno, il 25 novembre, il mondo si unisce per commemorare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Questo giorno non è solo una data sul calendario per me, ma rappresenta una testimonianza del coraggio e della resilienza delle donne che hanno vissuto la brutale realtà della violenza di genere.

La violenza contro le donne non è solo un problema sociale, è un’esperienza dolorosa che colpisce le vite di molte.

È importante riconoscere che la violenza di genere non conosce confini: colpisce donne di tutte le età, etnie, e classi sociali.

La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne non è solo un giorno di consapevolezza; è un appello all’azione. Invito tutte le donne a prendere la parola, a condividere le proprie storie e a sostenersi a vicenda. Solo unendo le nostre voci possiamo sperare di creare un mondo in cui la violenza di genere sia un ricordo del passato, non una realtà presente.

In conclusione, la mia speranza è che, attraverso la consapevolezza e l’azione, possiamo

coltivare un futuro in cui ogni donna possa vivere senza paura di violenza. La nostra forza risiede nell’unità e nella determinazione di porre fine a un’ingiustizia che non dovrebbe mai avere spazio nella vita di nessuna donna.

Voglio lasciarvi riportando una frase bellissima vista sulla panchina rossa istituita dal

Comune a Guardia Sanframondi (provincia di Benevento” quest’estate mentre passeggiavo: «Il coraggio è la forza della vita, grida e corri verso la libertà».

VELA – Andrea il mago dei nodi

Sabato 18 novembre si è svolta l’annuale assemblea dei Soci del Club Velico VelaGranda Varese, occasione durante la quale sono stati consegnati ufficialmente i guidoni sociali ai tanti soci armatori che contribuiscono con le loro barche, oltre a quella del Club, a diffondere e praticare lo sport della vela. È stato consegnato un premio al merito ad Andrea, piccolo istruttore di nodi che con la sua passione e maestria ha coinvolto centinaia di bambini durante l’ultimo evento sportivo della UISP di settembre ai Giardini Estensi di Varese.

Sono già trascorsi otto anni dall’inaugurazione del Club, anni ricchi di corsi, iniziative e attività sempre all’insegna della pratica dello sport della vela per tutti. Anni anche difficili per via del Covid, in cui però non si è fermata la passione per la vela. Ed infatti, il Club può annoverare soci di ogni età che praticano secondo le proprie capacità la vela, il tutto a testimoniare che lo sport non ha età se c’è la passione! E grazie al Club VelaGranda ed ai principi del Coni e della Uisp Sport per tutti, a cui l’associazione è affiliata, si può veleggiare in tutta sicurezza e in tutte le stagioni sui nostri splendidi laghi immersi nella natura. Il Club Velagranda scenderà in piazza con una piccola barca a vela per promuovere lo sport: come ogni anno parteciperà alla manifestazione dell’8 dicembre che si tiene a Masnago. Per info: www.velagranda.it

BASKET – Second League, sesta giornata di emozioni, gioie e dolori

Nel raggruppamento Nord, blitz vincente per Bisuschio, che vince a Malnate di 2 lunghezze, sul Montello per 68-66. Festa per la Cuassese che supera il Covo Unicorns senza particolari affanni. Bene Tradate, i tradatesi, superano a domicilio, il Thunder Varano Borghi, per 75-57. Vittoria dei comaschi del Bock Olgiate, che in rimonta sconfiggono per 65-61 i lacuali degli Svassi Monate. Due punti anche per l’Octopus

Travedona, che ha la meglio sulla PallaCerva Varese per 65-46

Nel girone Sud tutte vittorie casalinghe, con la capolista Busto Lions con i bustocchi che superano agilmente e brillantemente Sumirago. Hurrà di Novara sulla Siderea Legnano. Pollice in alto per l’Elegy Legnano, che vince la sfida con Busto Springers, per 60-50, la Fulgor Somma, con un rotondo +19 ha la meglio sul Basket Cuggiono. Infine nella sfida fra i Mastini Turbigo e la Kolbe Legnano, vincono i turbighesi con il punteggio di

74-66. La rassegna si chiude con uno sguardo al girone Ovest, dove si inizia con la vittoria di un punto di Ornavando a Vercelli sui Mooskins; due punti anche per Quelli del Lago Omegna, che supera Romentino di 10 punti. La capolista Castelletto, vince a Borgosesia sugli Spartans, dopo una gara vivace e frizzante. Bel successo degli Spaccalegna Borgo Ticino, che sconfiggono 80-69 il Bcn Novara, nel derby novarese. Fra Oleggio e Amatori Trecate, derby novarese della domenica sera, è successo degli oleggiesi, che si impongono con chiarezza ed autorevolezza.