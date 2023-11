Elmec 3D e BASF organizzano il webinar TPU Tech Talk

Elmec 3D, la business unit di Elmec Informatica che si occupa di manifattura additiva, promuove, insieme al partner BASF, il webinar TPU Tech Talk: Turbocharge Your Knowledge (Qui per iscriversi).

Il webinar, che si terrà giovedì 16 novembre dalle 14:30, è dedicato all’approfondimento dell’Ultrasint® TPU01 di BASF, un elastomero all’avanguardia utilizzato nella produzione di applicazioni game changer con tecnologia HP Multi Jet Fusion.

I relatori del webinar saranno Riccardo Mura, Additive Manufacturing Application Engineer di Elmec 3D, referente tecnico per la tecnologia MJF di HP, dei suoi materiali di stampa e dei relativi post-processi e Stefano Caruso, Sales Manager di BASF Forward AM per l’Italia e il Sud-Est Europa, che si occupa della gestione strategica del portfolio di materiali e soluzioni per il 3D printing. In questo ambito, Stefano Caruso coordina un team di professionisti esperti per supportare e offrire consulenza in vari settori, come l’automotive, l’aerospaziale, il fashion e il medicale.

Il webinar è pensato per ampliare le conoscenze sulla stampa 3D e sulle potenzialità dell’Ultrasint® TPU01 di BASF. Durante l’evento verrà offerta una panoramica completa sul materiale, in particolare su:

Proprietà del materiale, test e certificazioni – Caratteristiche dell’Ultrasint® TPU01, insieme ad una spiegazione sui test di laboratorio e alle certificazioni che ne attestano la qualità e l’affidabilità.

Sostenibilità – Questioni ambientali legate all’utilizzo dell’Ultrasint® TPU01, inclusa valutazione del ciclo di vita, riciclo e compensazione della carbon footprint.

Progettazione di strutture reticolari – Potenzialità del materiale nella progettazione di strutture reticolari leggere e resistenti, che offrono nuove opportunità di design e prestazioni superiori.

Processo di stampa MJF e unpacking – Le fasi principali del processo di stampa 3D con tecnologia Multi Jet Fusion di HP, compreso l’unpacking delle parti stampate.

Post-processi – Metodi e tecniche di post-processo utilizzati per ottenere finiture di alta qualità sulle parti stampate tramite sabbiatura, levigatura chimica e verniciatura.

Applicazioni – Esempi concreti di applicazioni dell’Ultrasint® TPU01 in diversi settori, come il calzaturiero, la robotica, lo sport e l’automotive, che evidenziano le sue caratteristiche vantaggiose e la sua versatilità.

La partecipazione al webinar è gratuita, tramite registrazione al seguente link.