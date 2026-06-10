Elmec, la sostenibilità non è un proclamo: «È quello che siamo»

«Vedere colleghi che tornano a casa con una cassetta di frutta e verdura di stagione. Vedere chi porta gli avanzi dal ristorante aziendale a casa per la cena. Vedere le macchine piene di persone che condividono il viaggio». Non è l’incipit di un manifesto ambientalista. È la lettera con cui Rinaldo e Alessandro Ballerio, presidente e amministratore delegato di Elmec Informatica, aprono il Bilancio di Sostenibilità 2025 dell’azienda di Brunello, nel Varesotto.

Un documento di 148 pagine, redatto volontariamente secondo gli standard europei ESRS, che fotografa con numeri precisi quello che l’azienda, oltre cinquant’anni di storia, 806 dipendenti, 185,7 milioni di euro di fatturato, fa davvero in termini ambientali, sociali e di governance.

«Non è neutralità carbonica, non è il proclamo perfetto», scrivono i Ballerio. «Ma è quello che siamo e che in maniera sostenibile, concretamente, riusciamo a trasmettere a tutte le persone che entrano a far parte della nostra azienda».

C’è qualcosa di raro in un bilancio di sostenibilità che comincia con le cassette di frutta e le macchine condivise. Di solito questi documenti aprono con grafici, obiettivi climatici, dichiarazioni di intenti. Elmec sceglie invece di partire dalle piccole cose, da quello che succede ogni giorno nel campus di Brunello, e solo dopo mostra i numeri. È una scelta che dice qualcosa sul modo in cui l’azienda intende la sostenibilità: non come progetto a parte, ma come cultura che si è sedimentata nel tempo.

Il documento non è nato per obbligo. Elmec Informatica non rientra ancora nelle aziende tenute per legge a rendicontare secondo gli standard CSRD. Ha scelto di farlo comunque, adottando i nuovi criteri europei ESRS in via volontaria. Una scelta che, da sola, dice qualcosa prima ancora di aprire la prima pagina e leggere le numerose cifre e le buone pratiche messe in campo.

Energia e clima

Elmec gestisce un Data Center certificato TIER IV alimentato interamente da fonti rinnovabili. Nel 2025 la quota di energia verde sull’intero consumo aziendale ha raggiunto il 55,2%, rispetto al 44,4% dell’anno precedente. L’impianto fotovoltaico da 400 kWp installato nel 2024 ha prodotto 785 MWh di energia autoprodotta. Le emissioni totali di gas serra si sono leggermente ridotte a 17.173 tCO₂e (da 17.843). L’obiettivo dichiarato è una riduzione del 63% delle emissioni dirette entro il 2035, in linea con i target Science Based Targets initiative. I servizi di infrastruttura gestita e Device as a Service sono già dichiarati carbon neutral tramite crediti certificati UNFCCC.

Acqua

Il Data Center usa acqua di falda artesiana per il raffreddamento: un tema sensibile, identificato come rischio materiale. Nel 2025 la quota prelevata dal pozzo è scesa al 40,2% del totale (dal 46,3% del 2024), grazie al sistema di ricircolo invernale e alla sostituzione parziale con rete pubblica. Il prelievo totale è stato di 11.278 m³, in aumento per effetto della crescita operativa del centro dati.

Economia circolare e rifiuti

I numeri sull’economia circolare sono tra i più significativi del documento. I rifiuti totali generati sono scesi a 52.391 kg (-17% rispetto ai 63.224 kg del 2024), con un tasso di recupero del 99,2%. Il consumo di carta da ufficio è crollato da 2.994 kg a 1.197 kg, quasi dimezzato in un anno. La plastica monouso negli imballaggi è stata eliminata grazie al coinvolgimento dei fornitori. L’azienda ha gestito 85.973 dispositivi IT, per un peso complessivo di 174 tonnellate.

Persone

«Investire nelle persone è fondamentale», scrive l’azienda nel post di lancio del bilancio. I dati lo confermano. Nel 2025 sono state erogate 30.189 ore di formazione, il 36% in più rispetto all’anno precedente. Le assunzioni sono state 154 (contro 131 nel 2024), le cessazioni 85, con un tasso di turnover sceso all’11%. Zero infortuni registrabili nell’anno. Il gender pay gap si attesta a un ratio di 0,920 con target di miglioramento fissato per il 2026.

Sul fronte welfare, l’azienda offre palestra con personal trainer, ristorante aziendale, supporto psicologico online (cinque sedute gratuite tramite Serenis), nutrizionista, screening oncologici. Lo smart working ha toccato 36.645 giornate nell’anno, quasi il 20% in più rispetto al 2024.

Territorio

«Siamo proud varesotti», si legge nel post LinkedIn di lancio. Il 9,5% degli acquisti viene da fornitori della provincia di Varese. Le iniziative con scuole, associazioni e comunità locali rientrano nei target del Piano di Sostenibilità 2023–2030 approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Governance

Il bilancio riconosce apertamente anche i limiti. Gli obiettivi ESG non sono ancora integrati nel sistema di incentivazione del management, un target esplicitamente rimandato al 2026. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre uomini. L’azienda ha una Direttrice Sostenibilità e Fiducia, Elisa Bisceglia, e un sistema di whistleblowing affidato a un avvocato esterno indipendente.

«La sostenibilità è situazionale», concludono i Ballerio. «Ciò che è sostenibile per noi potrebbe non esserlo per un’altra azienda in un contesto diverso. Il fil rouge è il principio: sapersi porre le domande corrette».

Il bilancio completo è disponibile sul sito ufficiale di Elmec informatica.