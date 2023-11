I voti del Varese: Guri si sblocca, Ferrari in ritardo

SANREMESE – VARESE 1-1 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

FERRARI 5: Subisce un solo vero tiro in porta e si fa trovare impreparato. È un 2006 e sbagliare è concesso, ma questo vale due punti

PISAN 6: Prestazione solida in difesa, meno in fase di spinta

Colombo 5: Entra e pasticcia un paio di palloni. Sul gol della Sanremese arriva in ritardo la sua diagonale sul taglio di Rocco

BERNACCHI 5,5: Voto negativo per le due ammonizioni che lasciano i suoi in 10. Con Ibe dà scena a una sfida tra pesi massimi che vince quasi sempre

COTTARELLI 6: Dietro è quello che convince di più e soprattutto commette meno errori

BENACQUISTA 5,5: Qualcosina di buono, ma alla lunga non riesce a essere efficace e anche in zona avanzata si fa vedere con il contagocce

STAMPI 5,5: Poche palle giocate e non tutte al meglio. Alla terza partita da titolare, deve crescere ancora in presenza durante tutta la partita

Liberati 6: Entra e da una sua giocata arriva il vantaggio. Purtroppo non basta e non riesce a ripetersi

VITOFRANCESCO 6: Tanta sostanza e personalità in mezzo al campo. Nel finale prova a far ragionare la squadra ma non riesce a evitare il pareggio

MANDELLI 6: Fa legna in mezzo al campo ed è sempre fondamentale con la sua corsa e i suoi recuperi

FURLAN 5: Un’altra gara in ombra per il numero 10 che anche oggi fatica a farsi trovare dai compagni e mettere in pratica le giocate decisive delle quali è capace

Palazzolo 6: Anche lui entra bene in partita ed è anche protagonista del gol con la deviazione che fa arrivare la palla tra i piedi di Guri

GURI 6,5: Stop di petto, sinistro, palo, gol ed esultanza liberatoria. Sembrava che il suo primo gol potesse coincidere anche con il primo colpo esterno ma così non è stato. Recrimina per un rigore subito nel finale che poteva cambiare ancora la storia della gara

BANFI 6,5: Marcato strettissimo dalla difesa della Sanremese ha meno spazi per giocare, ma lotta come suo solito ed è anche oggi uno dei migliori in casa varesina