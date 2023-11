Il giornalismo spiegato bene: Luca Sofri e Matteo Bordone a Glocal

Articoli autoreferenziali, paginate per pochi eletti, inchieste dove il dare per scontato vale più di di poche, ma buone, righe sull’argomento che si sta trattando. Mettere in un grafico la disaffezione cronica per la grande stampa generalista in Italia è fin troppo facile da disegnare: una curva, una retta discendente che misura quante copie cartacee dei giornali vengono stampate in meno di anno in anno.

Certo, il giornalismo non è più, da tempo, solo su carta. Difatti l’altro lato della medaglia riguarda la dotazione di strumenti che in ogni momento consentono di informarsi, cosa che non avviene tuttavia in maniera continuativa sui media “tradizionali“ ma attraverso altri canali informali (vedi social), col rischio però di avere una visione spesso distorta poiché legata a fatti non verificati, senza garanzia, o privi di approfondimento.

C’è, dunque, bisogno di “giornalismo spiegato bene”, guarda caso titolo di un incontro che si terrà a Varese durante la tre giorni di Glocal. Assieme al direttore di Varesenews Marco Giovannelli parleranno dell’argomento Matteo Bordone, varesino, nome noto per i cultori del podcast (“Tienimi Bordone”) con grande esperienza nei media, in particolare sulla radio (ha lavorato per dieci anni a Radio2), e Luca Sofri direttore de Il Post testata on line fondata 13 anni fa.

Proprio in seno a questa realtà, spesso utilizzata anche dagli stessi giornalisti per arrivare a comprendere in maniera rapida e veloce le tematiche del momento senza incorrere nel rischio di perdersi nella montagna di informazioni disponibili, è da qualche tempo arrivata alle stampe un’avventura editoriale su speciali monografie a tema, “Cose spiegate bene”: dalla giustizia al giornalismo, dai libri al mondo dello spettacolo, una sorta di supplemento del sito nato dalla collaborazione con la casa editrice Iperborea che ha, appunto, un obiettivo: spiegare bene un argomento. Opera collettiva e a più voci, questo prodotto editoriale raggiunge e arricchisce in maniera diretta chi legge (e chi scrive). Si parlerà certamente anche di questo nell’appuntamento in programma per venerdì 10 novembre dalle 9 alle 11 in Sala Campiotti, Piazza Montegrappa presso la sede di Camera di Commercio di Varese nell’ambito del Festival Glocal.