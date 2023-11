Il Saronno vince il derby, Solbiatese corsara

Dopo la 13esima partita del Girone A di Eccellenza il Pavia prende il comando della classifica vincendo 1-0 a Meda e superando la Calvairate, fermata sull’1-1 casalingo dall’Ardor Lazzate. Il Magenta rimane in scia superando 2-1 l’Accademia Pavese, mentre perde posizioni la Caronnese, sconfitta 1-0 in casa nel derby contro l’Fbc Saronno. Per gli amaretti un successo prestigioso che li rilancia nelle zone alte, decisivo ancora Pontiggia con un rigore a inizio ripresa.

Continua a risalire anche la Solbiatese che in uno degli anticipi si prende i tre punti sul campo del Casteggio. Il 2-0 finale per i nerazzurri porta le firme di Mira dagli undici metri e di Pedrabissi, che indirizzano la gara nel giro di due minuti nel secondo tempo.

Nell’altro anticipo del sabato termina senza reti a Besozzo la sfida tra Verbano e Castanese, così come non arrivano gol tra Milanese e Sestese, che si prendono un punto a testa. Larga vittoria dell’Oltrepò che passa 5-1 a Vittuone, tre punti d’oro per la Vergiatese contro la Base 96: in rete per i granata Lucarino e Dal Santo.