In auditorium a Rescaldina risate contro truffe e raggiri con “Attenti alla truffa”

Spettacolo “anti-truffa” in auditorium a Rescaldina, dove domenica 19 novembre è andata in scena la pièce “Attenti alla truffa” dei “Ridi per caso”, composta da una serie di sketch con i personaggi coinvolti nelle più svariate truffe. L’iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione contro le truffe e i raggiri promossa dalla Regione Lombardia in sinergia coi comuni lombardi ed i Comandi di Polizia Locale.

«Una tematica molto sentita dalla popolazione – sottolineano dall’amministrazione comunale – che, attraverso sketch di quotidianità e scambi di battute comiche, viene affrontata a tuttotondo cercando però di suscitare un interesse attivo e partecipe in supporto al lavoro di prevenzione effettuato dalle istituzioni in special modo a tutela degli anziani».

Sul palco si sono alternate gag e parodie musicali, portano in scena un mix tra comicità e interesse sociale. Al termine, per chi è rimasto in sala c’è stato anche un dibattito alla presenza dei Carabinieri e della Polizia Locale.