In piazza san Vittore a Varese “Un cuscino per volare alto”

Sarà in piazza San Vittore l’evento benefico Un Cuscino per continuare a volare alto, con oltre 650 cuscini realizzati dalla rete di associazioni e realtà del territorio capitanate da Varese in Maglia.

Il ricavato andrà a favore degli adolescenti ospiti di casa S. Antonio a Varese. L’appuntamento è per sabato 18 novembre in piazza San Vittore, dalle 10 fino alle 18 circa. Anche l’estrazione della lotteria di Varese Solidale sarà ospitata in piazza San Vittore a partire dalle 15.45.