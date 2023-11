La scuola elementare di Comabbio diventa a tempo pieno

La scuola primaria di Comabbio diventerà una scuola a tempo pieno. Il progetto (che sarà presentato sabato 18 novembre alle 10) prevede una settimana da 40 ore dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16. L’obiettivo è quello di strutturare un nuovo orario scolastico con tempi più distesi per l’apprendimento.

Il progetto è stato ideato dal Comune di Comabbio in accordo con la direzione dell’Istituto comprensivo di Travedona Monate e il corpo docente e prenderà il via nell’anno scolastico 2024/25. Il nuovo orario comprenderà il pranzo e garantirà servizi di pre-scuola (dalle 7 alle 8) e doposcuola (dalle 16 alle 18) per le famiglie che ne avranno bisogno.

La scelta di avere un orario scolastico più lungo ha come fine quello di aiutare i bambini a imparare con gradualità. «Il nuovo sistema – spiegano i promotori del progetto – permetterà agli studenti di affrontare i problemi con tempi più dilatati e secondo le proprie modalità, elaborando un metodo di studio personale. Inoltre, queste modalità di apprendimento innovative aiuteranno gli alunni ad avvicinarsi alle discipline scolastiche in modo nuovo, attraverso attività laboratoriali e di sperimentazione. Il nuovo orario scolastico includerà inoltre il potenziamento di discipline come l’Inglese e le scienze».