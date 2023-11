L’economista Vincenzo Visco all’Ite Tosi di Busto per presentare il suo ultimo libro “La guerra delle tasse”

Il 30 novembre, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’ITE E. Tosi in Viale Stelvio a Busto Arsizio, in collaborazione con la Galleria Boragno, interverrà il professor Vincenzo Visco, economista ed ex Ministro delle Finanze, per presentare il suo ultimo libro “La guerra delle tasse”, scritto insieme a Giovanna Faggionato, giornalista specializzata in economia e affari europei.

Il libro, pubblicato da Laterza, è un’analisi della situazione fiscale italiana, delle sfide che il paese deve affrontare per migliorare la propria economia, ed esplora gli effetti della guerra fiscale sulla società.

L’evento sarà moderato da Luca Dingillo.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi andando sul sito della scuola o inquadrando il QRCODE sulla locandina.