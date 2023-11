L’Istituto ISIS Valceresio presenta a Varese il Project Work 2022/23

Nella mattinata di oggi, martedì 7 novembre, l’infopoint della Camera di Commercio di Varese ha ospitato la presentazione del Project Work portato avanti dalla 4^T dell’Istituto ISIS Valceresio e Horizon Hotel Varese con la partecipazione dell’Ente Bilaterale per il Turismo della Provincia di Varese. Il progetto ha visto la realizzazione di una brochure turistica che racconta il territorio di Varese, una vera e propria guida per i clienti che soggiornano negli hotel della Provincia.

“Come Ente Bilaterale stiamo facendo tanto per il turismo – afferma il Presidente Alessandro Castiglioni – Si tratta di una risorsa per la provincia, ci crediamo noi e gli imprenditori e le istituzioni, come anche il mondo della cultura e della didattica. Questo project work vuole trasferire nella pratica ciò che si impara a scuola in maniera concreta, è un’esperienza che anche io quando andavo a scuola avrei voluto poter fare, ma all’epoca non esisteva niente di simile”.

Presente anche Iacopo Perego, Hotel Manager Horizon Hotel di Varese: “In quanto azienda capofila del progetto il nostro ruolo è stato quello di offrire lo spunto per dare vita a questa idea. Le domande che ci vengono poste più spesso sono cosa posso fare? Cosa posso visitare ? Un ospite è fortunato se trova un receptionist che abita in zona e può dargli molte dritte. Ma con questo progetto volevamo trovare uno strumento condivisibile con tutti gli hotel, una mappa cartacea, un vero e proprio strumento per conoscere meglio il territorio”.

Durante il percorso di project work gli studenti hanno imparato a lavorare in team e hanno acquisito nuove competenze linguistiche, digitali, oltre che sociali e civiche, imparando ad agire in modo autonomo e responsabile in contesti diversi da quello scolastico.

A presentare il risultato del project work, Zeroual H’nia, studentessa dell’Istituto, che ha raccontato il progetto dal punto di vista dei ragazzi: “Oggi siamo qui per presentarvi il nostro prodotto.Abbiamo fatto un grande lavoro, iniziato con alcune escursioni sul territorio per conoscere a meglio la provincia di Varese. Abbiamo lavorato con esperti di marketing, abbiamo appreso come usare nuove piattaforme digitali, abbiamo lavorato anche con Stefano Palumbo, fumettista. Siamo orgogliosi di vedere il nostro lavoro realizzato, concreto”.