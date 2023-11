Pellicini : “Pacchetto sicurezza: finalmente mano dura contro chi occupa le case altrui”

«Il disegno di legge emanato ieri dal governo Meloni è finalizzato a perseguire duramente, tra i diversi comportamenti illeciti presi di mira, una piaga sociale molto sentita e cioè quella dell’occupazione abusiva e violenta delle case altrui».

Lo afferma l’onorevole Andrea Pellicini nel commentare le misure licenziate poche ore fa dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Per il parlamentare luinese il dispositivo della norma riguarda un «fenomeno che colpisce spesso i soggetti più deboli come gli anziani. Il provvedimento prevede pene sino a sette anni di carcere per gli autori di questi reati odiosi, ma anche procedure veloci messe in capo alle forze di polizia per restituire le case ai legittimi proprietari».

«Non si tratta, come afferma la sinistra, di una politica securitaria, ma di un’azione incisiva e giusta auspicata da tutti coloro che si battono contro l’arbitrio e la prepotenza, credendo ancora nell’autorevolezza dello Stato», conclude Pellicini Componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati.