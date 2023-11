Per Natale un “pandoro lilla” per prevenire i disturbi del comportamento alimentare

L’associazione è “in pista” ufficialmente da meno di un anno ma di strada ne ha già fatta tanta. Parliamo de “Le farfalle lilla” che è stata fondata sul Lago Maggiore nel marzo 2023 e che si occupa di prevenire e affrontare i disturbi del comportamento alimentare (DCA) tra i più giovani.

Una strada tracciata da Giada Bino, la ragazza di Monvalle scomparsa nell’estate 2022 e a cui è dedicato tutto il lavoro dei volontari che, nei mesi scorsi, hanno portato a termine una serie di progetti per raccogliere fondi e quindi dedicarli alle attività di prevenzione.

Nei giorni scorsi i soci si sono riuniti per il “Pranzo Lilla” organizzato alla “Locanda Pozzetto” di Laveno. Un momento conviviale per fare il punto della situazione e parlare dei progetti futuri, il primo dei quali coinvolgerà centinaia di studenti del Medio Verbano. Ragazze e ragazzi parteciperanno infatti a cicli di incontri che serviranno a sensibilizzare sui DCA: i primi saranno quelli delle scuole di Gemonio, poi toccherà a Cittiglio e via dicendo. Proprio il sindaco di Gemonio, Samuel Lucchini, insieme all’assessore ai servizi sociali di Laveno Mombello, Elisabetta Belfanti, sono stati tra gli ospiti istituzionali del pranzo.

Un altra idea ben avviata è quella della “Stanza Lilla” ricavata all’interno della struttura “LaBanda” di Busto Garolfo, dedicata a giovani in difficoltà non solo per ragioni legate ai problemi alimentari.

L’arrivo del Natale porterà con sé anche la vendita del “Pandoro Lilla” il cui ricavato andrà a sostenere i progetti dell’associazione. Il dolce natalizio è stato realizzato in collaborazione con la Maison Morotti, pasticceria che ha sedi a Sesto Calende, Angera e Arona e sarà disponibile per l’acquisto in alcuni eventi pubblici a cui parteciperanno le Farfalle (la cui mail di contatto è farfallelillaodv@gmail.com) ma anche alla stessa Locanda Pozzetto (0332-667648) . La particolarità è proprio la tonalità, visto che il pandoro sarà impreziosito da zucchero a velo di colore lilla.

Come di consueto, vale la pena restare aggiornati sulle iniziative benefiche attraverso la pagina Facebook o il profilo Instagram delle Farfalle Lilla.