“Spunta” il cartello del McDrive, Il McDonald’s di Buguggiate prende forma

Il nuovo McDonald’s a Buguggiate, lungo la Strada Provinciale 17, sta crescendo rapidamente. Si può dire che sia quasi pronto e non è affatto escluso che già in occasione delle feste di Natale si possa andare a mangiare il primo panino. I lavori di costruzione del fast-food stanno procedendo a ritmi sostenuti e nel giro di tre mesi la struttura è stata realizzata; da qualche giorno sono spuntati anche i cartelli del Mc Drive.

Accanto al McDonald’s c’è già anche l’edificio che ospiterà il negozio di articoli per la casa. Quindi saranno realizzati marciapiedi in via XXV Aprile e in via Valle Peschiera, punto di ingresso e di uscita della nuova area; un punto di uscita sarà realizzato anche sulla Sp 17. Ci saranno parcheggi interni, aiuole e passaggi pedonali protetti. (qui il progetto completo)