Sabato apre il nuovo McDonald’s di Buguggiate

Sono in corso gli ultimi preparativi per l’apertura: sabato 23 dicembre sarà il primo giorno per il nuovo McDonald’s di Buguggiate.

In pochi mesi, quindi, dalle prime voci alla conclusione dei lavori di costruzione del ristorante, il fast food di via XXV Aprile è pronto per accogliere i primi clienti proprio in prossimità di Natale.