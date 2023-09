Demolita l’ex fabbrica di Buguggiate, il McDonald’s “è dietro l’angolo”

Procedono spediti i lavori per la realizzazione del nuovo McDonald’s a Buguggiate, sulla provinciale 17.

La vecchia fabbrica e le strutture attorno sono state demolite e i detriti già rimossi: un lavoro cominciato alla fine di luglio e che in poche settimane, con in mezzo agosto, è stato portato a compimento.

Nell’area, recintata e coperta da una rete verde, si continua a lavorare ma ormai si è pronti per passare alla fase successiva, quella della realizzazione delle infrastrutture e la posa dei “moduli” che ospiteranno il fast food e un negozio di articoli per la casa. Quindi saranno costruiti marciapiedi in via XXV Aprile e in via Valle Peschiera, punto di ingresso e di uscita della nuova area; un punto di uscita sarà realizzato anche sulla Sp 17. Ci saranno parcheggi interni, aiuole e passaggi pedonali protetti.

Gli impianti di illuminazione saranno completamente rifatti e pannelli fonoassorbenti, posti dietro l’edificio del McDonald’s, dovrebbero limitare i rumori e i disagi per chi vive lì attorno. L’accesso al parcheggio, che sarà privato ma ad uso pubblico, verrà bloccato dalle sbarre in orario di chiusura delle attività, nel cuore della notte.

Nessuno, al momento, si sbilancia sui tempi di apertura della nuova struttura: il Comune di Buguggiate oggi, venerdì 29 settembre, ha rilasciato all’impresa il permesso di costruire. Non è escluso che si tratti di attendere pochi mesi. Che a Natale si possa già gustare il primo hamburger?