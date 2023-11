TedX Varese 2023 comincia con un sold out e traccia il futuro dell’ambiente

E’ già sold out l’edizione 2023 di TEDxVarese: i 500 posti della sala Napoleonica alle Ville Ponti sono già tutti prenotati per TEDxVarese Countdown, dedicato alle soluzioni alla crisi climatica, e con la partecipazione dei consueti interessanti testimonial dell’innovazione a cui TedX ci ha abituato: imprenditori e manager, scienziati, policymaker, leader del futuro, artisti, attivisti che vogliono creare un futuro migliore e un Pianeta net-zero.

L’evento si svolgerà sabato 18 novembre al centro congressi di Ville Ponti e avrà risonanza a livello mondiale: Varese è stata infatti selezionata insieme ad altre 9 città in tutto il mondo per dare vita ad una serie di Summit sul clima in partnership diretta con l’organizzazione TED di New York.

«L’obiettivo è condividere nuovi punti di vista, idee e possibili soluzioni per affrontare quella che è la sfida del secolo: invertire la rotta del cambiamento climatico e trovare nuovi stili di vita sostenibili – ha sottolineato David Mammano organizer & licensee di TEDxVarese – Una sfida che coinvolge tutti e chiede un intervento urgente e concreto in ogni ambito, da quello scientifico-tecnologico a quello politico-culturale, con la consapevolezza che alcune scelte vanno prese a livello globale, ma anche che ognuno, nel proprio piccolo, può contribuire a fare la differenza».

«Gli speaker di questa edizione di TEDxVarese Countdown affronteranno il tema del climate change sotto diverse sfaccettature, aprendo spiragli su possibili soluzioni – Ha continuato Mammano – Sul palco di villa Napoleonica saliranno ricercatori come Paolo Bertoldi, senior expert presso il JRC della Commissione Europea specializzato in climate change ed urban mitigation planning, Andrea Toreti, a capo di un progetto di ricerca di JRC che cerca di prevedere gli effetti del cambiamento climatico grazie all’aiuto offerto alla scienza dall’Intelligenza Artificiale, e Dario Fornara, pioniere dell’agricoltura rigenerativa. Ci saranno product ed urban designer come Serena Camere, Maria Chiara Pastore e Cecil C. Konijnendijk che apriranno una finestra sulle case e sulle città del futuro, così come Sara Capuzzo, portavoce di ènostra, progetto unico in Italia di produzione e collettivizzazione dell’energia. Si parlerà anche di politiche globali con Jacopo Bencini (policy advisor di Italian Climate Network), di economia circolare con Ugo Vallauri (The Restart Project) e del ruolo che possono rivestire le imprese nell’affrontare le sfide globali legate al clima insieme a Katie Hill, co-fondatrice di EU Interdependence Coalition e Mauro Vitiello, imprenditore varesino di seconda generazione e Presidente della Camera di Commercio di Varese, impegnata in un ambizioso progetto di comunità energetica. Non mancheranno personalità appartenenti al mondo dell’attivismo e della cultura come LOTTA, giovane musicista che ha deciso di mettere la sua arte a sostegno dell’ambiente, e Anna Berti Suman, esperta di diritto ambientale che si è battuta al fianco delle popolazioni e territori amazzonici danneggiati dai colossi del petrolio. Sul palco anche l’ingegnere varesino Giovanni Ludovico Montagnani, che darà testimonianza del percorso di partecipazione democratica che sta coinvolgendo le realtà di attivismo climatico in Italia per poter essere più efficaci nei confronti della politica e dei legislatori. Tra mattina e pomeriggio interverranno 70 expert e sono previste 22 sessioni laboratoriali».

I laboratori di co-creazione, resi possibili grazie alla partnership con Camera di Commercio, saranno organizzati per l’intero pomeriggio in Villa Andrea: e anche il sindaco di Varese Davide Galimberti si metterà in gioco in prima persona in una speciale tavola rotonda curata da WhatMatters in cui senior leader e giovani generazioni si confronteranno, utilizzando una metodologia di facilitazione basata sul gioco, su come imparare a usare la differenza come punto di forza e immaginare la sostenibilità in modo inclusivo. Si cercherà poi di capire come proteggere la natura e i beni culturali minacciati dal climate change grazie a due laboratori curati dal FAI che partiranno da una visita alla villa e collezione Panza; si realizzeranno delle “sentinelle civiche” in argilla che costituiranno un’opera d’arte collettiva curata dall’artista Sandra Gargowitsch; si imparerà a realizzare una campagna di sensibilizzazione per trasmettere in modo efficace le istanze legate al clima attraverso comunicatori esperti. E ancora: si scoprirà come diventare master decarbonizer, ci si ritroverà in una tavola rotonda moderata dal Gruppo Crealis per ragionare sul packaging sostenibile; si realizzeranno delle bag a impatto zero con materiali 100% riciclati; si toccheranno con mano le potenzialità dell’intelligenza artificiale con gli esperti del Joint Research Centre; si studieranno innovazioni e modelli replicabili di sostenibilità per #Varese2050 grazie ad un confronto organizzato da Confindustria Varese; si farà un viaggio nel futuro per ripensare alle città nel presente grazie al TomorrowLab realizzato in collaborazione con Italian Climate Network. Da ultimo, si proverà a capire come integrare l’impatto sociale nelle proprie azioni per la transizione ecologica assieme a InVento Innovation Lab e come costruire comunità energetiche rinnovabili con gli esperti di ènostra. Il programma completo della giornata e dei laboratori è consultabile qui.



TEDX VARESE COUNTDOWN: I COMMENTI

Il programma della giornata è stato illustrato questa mattina nella Sala Immersiva della Camera di Commercio di Varese, alla presenza, oltre che di David Mammano, anche di Mauro Temperelli, segretario generale di Camera di Commercio, Enzo Laforgia, assessore alla Cultura del Comune di Varese, e Nicoletta San Martino, assessora all’Ambiente del Comune di Varese.

«Mai come quest’anno TedX Varese è d’attualità coni temi della sostenibilità, delle nuove generazioni, dell’attrattività – Ha spiegato il segretario Generale della Camera di Commercio Mauro Temperelli – Con TedX converge su Varese l’interesse di tanti giovani sull’argomento sostenibilità. Per questo siamo orgogliosi di essere main partner, e di poter raccontare in quel contesto della comunità energetica di Malpensafiere già costituita, e sul progetto che abbiamo per ville Ponti»

«Penso a TedX con affetto perchè l’ho visto crescere e diventare grande – ha commentato l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Quest’anno affronta argomenti di attualità che sono già stati oggetto ti studio del festival Glocal appena concluso: la città di Varese sta diventando una specie di laboratorio permanente di riflessioni su questi argomenti, il che mi inorgoglisce»

«Devo fare i complimenti per lungimiranza e il respiro ampio della riflessione di TedX Varese – ha sottolineato l’assessora all’ambiente Nicoletta San Martino – Un approccio a 360 gradi che è ciò che è necessario per riflettere davvero sull’ambiente, che tocca ogni aspetto della vita, e che deve creare cultura condivisa».