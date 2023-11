“Violentata sulla pista ciclabile”, si apre il processo a Varese

Si è aperto oggi (martedì 7 novembre) in tribunale a Varese un processo per violenza sessuale su una giovane donna disabile dove risulta imputato un pubblico ufficiale. I fatti, volutamente sfumati per via della delicatezza dell’argomento trattato, riguardano quanto sarebbe avvenuto cinque anni fa lungo la pista ciclabile di uno dei paesi del Nord della provincia: l’uomo avvicina la persona con problemi di grave disabilità (e che conosceva), e ne avrebbe approfittato.

Oggi si è aperto il procedimento dinanzi al giudice collegiale che ha valutato la possibilità di sentire in aula la persona offesa, possibilità negata in quanto la donna già sottoposta a incidente probatorio nella fase preliminare della procedura è stata valutata da parte di uno psichiatra come impossibilitata a testimoniare.

Nella prossima udienza fissata per il 5 marzo verranno dunque ascoltati i testi dell’accusa, la madre della parte offesa, gli operanti della Polizia che hanno svolto le indagini e gli psichiatri. L’imputato è difeso dall’avvocato Corrado Viazzo.