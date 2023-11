Violenza sulle donne. Il romanzo di un’insegnante di Busto Arsizio racconta un dramma ancora attuale

A pochi giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne vi consigliamo una lettura sul tema. Parliamo di “Come l’asperula che cresce tra le rocce”, romanzo d’esordio della bustese Nicoletta Di Noia, insegnante. Il libro è pubblicato da Santelli ed è disponibile sullo store online della casa editrice o su Amazon.

Così lo ha recensito Catena Fiorello, scrittrice e autrice televisiva, nonchè sorella del noto conduttore: «Non capita ogni volta che leggiamo un libro di prenderlo tra le mani e leggerlo tutto d’un fiato. A me è successo due giorni fa con il romanzo d’esordio di Nicoletta Di Noi. La narrazione mi ha letteralmente rapita».

Nicoletta Di Noia è un’insegnante che vive da molti anni a Busto Arsizio ed è l’autrice di un romanzo dedicato proprio alle donne che subiscono violenza da parte degli uomini. Lo fa partendo da una storia vera che si svolge alla fine degli anni trenta in un paesino sperduto dell’entroterra campano ma che, purtroppo, ha molti punti in comune con vicende che avvengono ogni 72 ore in Italia.

La sinossi

Orfana di entrambi i genitori fin dalla nascita, Assuntina viene allevata, insieme al fratello Michele, da Fosca e Saverio, i nonni materni. Cresce nutrita dal loro amore e dalla loro umile saggezza.

Poco più che adolescente viene notata da Giacomo, uno dei giovanotti più spregiudicati del paese, il quale le fa una corte insistente e sfrontata. La ragazza si innamora di lui follemente e comincia a frequentarlo di nascosto.

Giacomo, quando viene a sapere che lei è incinta, pur di sfuggire alle sue responsabilità, si arruola e va a combattere in Etiopia, lasciandola sola ad affrontare il mondo. Nei nove mesi che precedono la nascita di Filotea, Assuntina vive sulla sua pelle il disincanto di un sogno, la paura, l’umiliazione e la vergogna. La famiglia, che a botta calda sprofonda nella disperazione, le è di conforto e vive con lei il suo dramma.

Quando, due anni dopo, Giacomo ritorna dalla guerra, Michele lo attende al varco e, dopo aver scaricato su di lui tutta la rabbia repressa, lo obbliga con le minacce a sposare la sorella.

Inizialmente la vita della giovane coppia procede bene e i due sembrano felici e innamorati ma, in poco tempo, lei è costretta a fare i conti con il carattere autoritario e aggressivo del marito.

In un’altalena estenuante di alti e bassi si intrecciano le vicende che coinvolgono i due protagonisti e tutti i personaggi che ruotano intorno a loro, fino ad arrivare all’epilogo, tragico e inaspettato, che mescolerà le carte e stravolgerà la quotidianità – spesso complessa e carica di sofferenza – alla quale si erano abituati.