Un mondo d’amore: a Gallarate la danza per Sarà Pink

Venerdì 17 novembre, alle ore 21.00, si terrà al teatro “Vittorio Gassman” di Gallarate l’evento dal titolo “Un mondo d’Amore”, una serata musicale benefica a favore della promozione delle cure palliative e della ricerca contro il cancro alla mammella, organizzata dall’associazione benefica “Sarà Pink Odv”, in collaborazione con Maurizio Benettazzo direttore artistico del gruppo Sunrise, Loriana Strazzeri ed Eleonora Ubertis Albano direttrici artistiche rispettivamente delle scuole di danza Lo.la Dance Samarate ed A tutta Danza ASD.

La serata, un omaggio a Gianni Morandi, è dedicata alla memoria di Manuela Biasio, mamma, nonna e donna la cui vita è stata inondata d’amore per la famiglia, il prossimo, la musica e il canto.

L’incasso della serata verrà devoluto in favore dell’associazione “Amici di Rossella Onlus” attiva nella gestione dei bisogni primari del reparto delle cure palliative dell’ospedale di Busto Arsizio e alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – distretto di Gallarate, che promuove la prevenzione e la ricerca contro il cancro al seno.

Il gruppo “I Sunrise”, formato da quattro splendide ragazze che rispondono ai nomi di Jennifer Bellea, Mery Gargy, Francesca Parrotta e Isabella Salamone e da Paolo Gianni, presentati dal giornalista Stefano Benetazzo, porteranno in scena molti dei migliori successi del cantautore, assieme ai corpi di ballo “Lo.la Dance Samarate” e “A tutta Danza Asd”, che si esibiranno su pezzi dedicati alle donne, con gli arrangiamenti musicali di Marilena Garganese.

La serata, patrocinata dal comune di Gallarate, vedrà la presenza di Emanuele Monti, Presidente della IX Commissione Permanente – Sostenibilità sociale, casa e famiglia, del Sindaco di Gallarate Andrea Cassani, del sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, del Professor Valter Reina, Primario delle Cure Palliative dell’ospedale di Busto Arsizio, del Professor Ivanoe Pellerin, Presidente LILT di Gallarate e del Vice Sindaco di Samarate Nicoletta Simona Alampi in rappresentanza del sindaco Enrico Puricelli, mentre l’eurodeputata Isabella Tovaglieri, che non potrà essere presente a causa di precedenti impegni, farà pervenire un messaggio per essere vicina alla finalità dell’evento.

Il presidente dell’associazione Sarà Pink Sabrina Gemo ha dichiarato: “A nome di tutti i soci, posso affermare che siamo molto contenti dei risultati che abbiamo raggiunto quest’anno. Il nostro obiettivo resta quello di trasformare il dolore in qualcosa di grande, di necessario per promuovere e supportare la ricerca. Grazie a questa serata aiuteremo anche l’equipe del reparto delle cure palliative di Busto Arsizio: senza di loro non avrei potuto far trascorrere gli ultimi momenti di Sara in compagnia della sua famiglia, a casa sua e con serenità. Ringrazio anticipatamente tutti per il grande affetto dimostrato; ancora una volta, non era scontato riuscire a fare quasi sold out con due eventi così ravvicinati”.

I biglietti dell’evento sono in esaurimento e gli ultimi saranno disponibili la sera stessa dell’evento presso il Teatro. Per maggiori informazioni sull’evento visitate il sito www.sarapink.it .