10 milioni di italiani in viaggio per Capodanno

Saranno circa 10,6 milioni gli italiani in viaggio durante il periodo di Capodanno. Un dato rilevante che registra un aumento di oltre un milione rispetto all’anno precedente. La spesa complessiva prevista per questo periodo supera i 3,6 miliardi di euro, un risultato che potrebbe essere ancora più straordinario se persino una frazione degli indecisi fino all’ultimo momento decidesse di partire. Questo fenomeno potrebbe essere attribuito anche al picco influenzale attuale.

Le cifre emergono da un Focus condotto dall’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg. Si evidenzia che, in caso di decisione tardiva, molte persone potrebbero orientarsi verso l’ospitalità offerta da parenti e amici o optare per soggiorni nelle loro seconde case. In particolare, il 40% degli italiani che festeggeranno il Capodanno ha scelto la montagna come meta preferita. Interessante è anche l’aumento delle persone che optano per destinazioni all’estero.