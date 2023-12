A Castellanza il Natale è Pop con le video-proiezioni sulla facciata del Comune

E’ tornato, per la gioia di grandi e piccini il tanto atteso Videomapping Natalizio, dopo la pausa forzata dello scorso anno a causa delle problematiche dovute ai rincari energetici. L’inaugurazione, l’altra sera, festa dell’Immacolata, ha visto accendersi nuovamente con le luci, i colori e la magia del Natale, la facciata del Palazzo Comunale di Castellanza.

Un Natale Pop, questo il tema proposto per il 2023, per condividere momenti di serenità e gioia e costruire insieme un futuro di pace, come ricorda ogni giorno l’albero decorato e acceso alcuni giorni fa dai bambini delle scuole, ad apertura delle iniziative natalizie, posto proprio accanto all’ingresso del Municipio.

Gremitissimo il cortile di Villa Brambilla aperto già nel tardo pomeriggio, per accogliere le decine di bambini che con i loro genitori e nonni, non hanno voluto perdersi la “prima” delle serate di proiezione e il passaggio di Babbo Natale in persona. Ad accompagnare l’evento anche la Banda Santa Cecilia di Castellanza e le castagne e il vin brule’, preparati e offerti dagli Alpini. “Dopo un anno di assenza abbiamo riportato sulla facciata di Palazzo Brambilla il tanto atteso videomapping di Natale – ha dichiarato entusiasta il Sindaco Mirella Cerini – “. Un grande spettacolo di luci, suoni e colori, questa volta a sfondo Pop, che accompagnerà e coinvolgerà la città per tutto il periodo natalizio fino all’Epifania. Potersi ritrovare qui, vivendo insieme la magia e la gioia del Natale, contribuisce a creare un senso di comunità e di appartenenza in serenità e amicizia. Anche durante la pandemia, abbiamo voluto dare un segno di vicinanza alle famiglie e ai loro bambini, mantenendo simbolicamente accesa la luce e la speranza del Natale con le proiezioni natalizie. Solo lo scorso anno siamo stati costretti a sospendere l’iniziativa, a causa delle problematiche energetiche, ma l’attesa è stata ampiamente ripagata: le novità sono tantissime, dal tema, alla musica, alle stesse immagini … non resta che lasciarci stupire ed emozionare!”

Il Municipio si vestirà di immagini e musica, come da tradizione, dall’8 dicembre al 6 gennaio 2024, ogni sera dalle 17.30 alle 23.30