A Tradate riapre corso Bernacchi e la città si divide sull’ipotesi di renderlo pedonabile

A poco più di una settimana dal Natale a Tradate è stato riaperto martedì sera corso Bernacchi, dopo i lavori di riqualificazione durati alcuni mesi. Un’accelerazione del cantiere ha permesso di recuperare un po’ del ritardo accumulato e di anticipare di qualche giorno l’apertura, prevista per il fine settimana.

Soddisfatti i commercianti del centro che temevano di venire penalizzati negli ultimi giorni della corsa ai regali dal protrarsi dei lavori, mentre in città e sui social tradatesi si dibatte sulla possibilità di rendere pedonabile il corso e di chiudere al traffico veicolare almeno la zona antistante piazza Mazzini. Un tema che da sempre divide i cittadini di Tradate ma anche le forze politiche tra chi vorrebbe dare alla città una zona pedonale e ciclabile, per stimolare socialità e turismo, e chi teme che questa misura possa ulteriormente allontanare i clienti dei molti negozi che si affacciano sul corso.

Una questione delicata, anche in vista delle imminenti elezioni amministrative di primavera, e che non mancherà di far discutere nei prossimi mesi.

Intanto resta il problema delle soste: il cantiere non è ancora chiuso e non sono tornati disponibili i parcheggi su piazza Mazzini e questo rischia di creare problemi non solo al traffico ma anche ai lavori appena terminati perché i materiali posati si stanno ancora consolidando e potrebbero rovinarsi anzitempo.