Al Pirellone la battaglia per il parcheggio dell’ospedale San Fermo di Como

«La battaglia sul parcheggio dell’Ospedale di San Fermo e per una sanità di territorio al servizio dei cittadini lariani torna in Consiglio regionale. Con un ordine del giorno ho chiesto di rivedere radicalmente l’accordo di programma che da anni porta milioni di euro nelle casse del Comune di San Fermo grazie ai proventi della sosta all’Ospedale Sant’Anna» dice il consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo, presentando le proposte che verranno discusse la prossima settimana in Consiglio regionale, in occasione delle sedute dedicate al bilancio regionale.

«L’obiettivo è che questi soldi vengano destinati interamente ad Asst Lariana per essere reinvestiti in sanità. Finché ciò non avverrà, chiediamo che Regione Lombardia indennizzi l’azienda sanitaria per le perdite arrecate con questo accordo di programma ingiusto. Ci sono poi da calmierare le tariffe del parcheggio per i pazienti e, infine, riqualificare interamente tutta l’area del vecchio Sant’Anna di via Napoleona. In tutti questi anni, l’affronto di aver tolto l’ospedale al capoluogo non è stato dimenticato: via Napoleona può dare ancora tanto ai cittadini lariani, in un’ottica di rafforzamento della medicina di territorio».