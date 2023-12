Anama, «A Varese mercato immobiliare ancora competitivo»

Aumentano gli acquisti in contanti e diminuiscono i mutui. Nel corso del 2023, ad animare il mercato immobiliare della provincia di Varese sono stati prevalentemente gli investitori e il territorio resta appetibile per i prezzi ridotti rispetto a Milano. Alla luce della Rilevazione Prezzi Immobili appena pubblicata da Camera di Commercio Varese, ecco l’analisi di Bernardo Bianchessi, presidente provinciale di Anama (Associazione nazionale agenti e mediatori d’affari).

«Nonostante la lieve flessione delle compravendite – afferma Bianchessi – siamo molto soddisfatti dell’andamento del mercato nel 2023, che rimane comunque su numeri importanti. In generale, i prezzi delle abitazioni sono aumentati, ma a Varese restano ancora più bassi e vantaggiosi rispetto alle province vicine e alla città di Milano».

«Nell’ultimo anno – aggiunge Bianchessi – sono aumentate le transazioni chiuse in contanti, mentre si è registrato un forte calo dei mutui. Ciò mostra come gli immobili siano diventati nuovamente appetibili per gli investitori. Al momento, non c’è un tipo di investimento che riesca a garantire maggiore stabilità del mattone».