Incidente stradale intorno alle 5 di domenica 3 dicembre a Busto Arsizio. Il guidatore di un’auto ha perso il controllo del mezzo che si è capottato, finendo la sua corsa nel giardino di una casa

sul Sempione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. L’uomo alla guida è stata medicato dai sanitari del 118 e portato in ospedale a Castellanza, non sarebbe in gravi condizioni.

Galleria fotografica Auto ribaltata a Busto Arsizio, esce di strada e finisce nel giardino di una casa 4 di 4