Babbo Natale arriva dai Vigili del Fuoco di Busto e porta doni e solidarietà

Un appuntamento dedicato alla solidarietà, un grande abbraccio e un aiuto alle famiglie in difficoltà. Torna l’appuntamento con i Vigili del Fuoco di Busto Arsizio e Gallarate, organizzato in stretta collaborazione con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Varese. L’evento è in programma per sabato 16 dicembre, alle 14.30 in Corso Sempione 245 a Busto Arsizio dove ci sarà la distribuzione di oltre un migliaio di pacchi dono contenenti da generi alimentari, giocattoli, vestiario ed altri regali natalizi destinati prevalentemente a bambini e ragazzi in difficoltà e diversamente abili o nuclei famigliari in situazione di disagio.

Come ogni anno ci sarà l’arrivo di Babbo Natale a disposizione dei tanti bambini presenti. Inoltre, un gruppo specializzato Saf del Comando Provinciale VV.F darà prova delle tecniche di intervento dei Vigili del Fuoco e sarà possibile visionare i mezzi di intervento VV.F. Seguirà la manovra della famosa squadra storica con esibizione dei “mini pompieri”, una unità scelta di tanti ragazzini. Il famoso percorso dell’Accademia dei Mini Pompieri sarà poi a disposizione per tutti i piccoli presenti che vorranno testare le proprie capacità ottenendo il diploma ufficiale di “mini pompiere”.

Già confermata la presenza delle autorità locali e nazionali, le varie edizioni hanno visto un crescendo continuo di partecipanti, soprattutto di bambini diversamente abili e quest’anno dopo la pandemia c’è molta aspettativa per questo grande ritorno. Complessivamente saranno presenti oltre 40 Associazioni di volontariato con i loro assistiti, abbondantemente più di 1000 mille, a cui vanno ad aggiungersi piccoli, ragazzi ed adulti che non mancano occasione per essere per un giorno pompieri. Un grande lavoro e tanta passione messa in campo da tutti i volontari presenti su tutta la provincia di Varese, ricordando che quest’anno festeggiamo anche il 70° di fondazione della nostra ANVVF.

“Non sembra ma organizzare il tutto non è così facile e scontato, ci vogliono persone è noi come ANVVF siamo in tanti, ci vuole passione e quella non manca mai da almeno 35 anni ma ci vuole anche metodo e questo anno abbiamo cercato di metterci anche quello. A questo punto non possiamo che vederci sabato 16 dicembre dal primo pomeriggio certi che il calore della festa possa accogliere tutti!”, spiega il Presidente Onorario dell’Associazione Provinciale dei VV.F, Riccardo Comerio.

“Con i nostri volontari ci mettiamo sempre il cuore e la passione ed ancora una volta abbiamo organizzato l’arrivo “spettacolare” di Babbo Natale per dare in benvenuto ai tanti piccoli e alle tante associazioni, che quest’anno vengono anche dal Legnanese, segno che ormai c’è apprezzamento che va oltre la Provincia di Varere”, spiega il Presidente dell’Associazione Provinciale dei Vigili del Fuoco, Giacomo Ferrario.

“L’Associazione VV.F incarna i valori del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco rendendo indissolubile il rapporto tra vigili del fuoco e vigili del fuoco in quiescenza a conferma di come il nostro non sia un semplice lavoro ma una vera missione di vita. Sono orgoglioso di essere al Comando della sede di Varese dove esiste un sodalizio così forte e propositivo come quello fondato nel 1953 che testimonia ancora oggi dopo 70 anni di vita associativa il dinamismo del gruppo”, aggiunge infine il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, Mario Abate.