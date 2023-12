Castellanza brinda al 2024 con la comicità di Max Pisu

Appuntamento per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2024. Domenica 31 dicembre 2023 alle ore 21.30 al Teatro di Via Dante a Castellanza con “BRINDIAMO AL 2024” con Max Pisu, Matteo Pisu e Valeria Lo Verso.

«L’iniziativa – fanno sapere dal Comune – rientra nell’ambito del programma ACCENDI IL NATALE, organizzato dall’Amministrazione comunale di Castellanza in collaborazione con qualificati operatori del settore, con le realtà culturali e le associazioni del territorio. Una serata di divertimento per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2024! A farci compagnia, la comicità di un Max Pisu multiforme che affronta e smaschera la quotidianità alternando fantasia e reale vissuto in una chiave, come al solito surreale e divertente. Il rapporto genitori-figli, le litigate di coppia, le riflessioni di un anziano che ci parla del passato in un’Italia proiettata nel futuro e ci rivela anche il motivo per cui i pensionati “piantonano” i cantieri. Non mancherà l’inseparabile Tarcisio tra le innumerevoli peripezie quotidiane. Ci saranno Valeria Lo Verso e Matteo Pisu. Con la loro grande abilità attoriale accompagnata da una spiccata e sottile ironia ci faranno sorridere e riflettere. Arricchirà la serata il prezioso supporto musicale live del Maestro Fazio Armellini».

Biglietto € 18,00 – Prevendita presso “14 Art Gallery Cafè” via Vittorio Veneto 19 a Castellanza. Info al numero 3662590328.