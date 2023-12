Chiude il ponte di via San Vito a Luvinate fino al 22 dicembre

Con ordinanza n. 16/2023, il Comando di Polizia Locale ha disposto la chiusura al transito veicolare sul ponte di via San Vito a Luvinate dalle ore 8.30 di martedì 5 a venerdì 22 dicembre 2023. Nei giorni stabiliti, anche in base alle disposizioni della segnaletica straordinaria prediposta, non sarà possibile passare in auto.

PEDONI E PARCHEGGI – Per questa prima parte del cantiere, rimane la possibilità del transito pedonale. Per evitare di intasare il parcheggio del Comune con le macchine in uscita al semaforo, ricordiamo di utilizzare i parcheggi del Parco del Sorriso, via Mazzorin / Madonnina.

SPOSTAMENTO GAS E ACQUA – Il provvedimento di chiusura al transito veicolare consentirà i primi lavori di sostituzione e spostamento dei collegamenti di gas e acqua dal ponte stradale di via San Vito e dal piccolo ponte pedonale sopra il Tinella. I lavori in caso di maltempo potranno slittare ai giorni successivi.

ABBATTIMENTO PONTE GENNAIO 2024 – Tali interventi anticipano l’abbattimento ed il rifacimento del ponte di Via San Vito, i cui lavori inizieranno a gennaio 2024, con una durata prevista di circa 4 mesi.

OBIETTIVO MITIGAZIONE DEL RISCHIO DOPO DICHIARAZIONE STATO CALAMITA’ 2021 – L’abbattimento dell’attuale ponte e la costruzione di un nuovo manufatto (a navata unica e con una luce più ampia) si è reso necessario ai fini della mitigazione del rischio a seguito dei vari eventi alluvionali degli scorsi anni causati dall’incendio del Campo dei Fiori del 2017 e considerato il ripetersi di eventi meteorologici estremi, purtroppo sempre più frequenti.

L’intervento, per un investimento di quasi 600.000€, è finanziato da Regione Lombardia e segue la dichiarazione di stato di calamità del 2021 relativa anche al territorio di Luvinate, anticipato dal sopralluogo tecnico dei funzionari della Protezione Civile Nazionale del 13 agosto 2021 insieme a Sindaco e uffici di Comune e Parco.