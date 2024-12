Varese, Luvinate e Casciago senz’acqua per un guasto alla rete idrica

Lereti comunica che sono in corso interventi di riparazione per una perdita idrica lungo la rete di distribuzione tra Luvinate e Varese. A causa dei lavori, l’erogazione dell’acqua è temporaneamente sospesa in alcune zone, mentre in altre potrebbero verificarsi cali di pressione e fenomeni di intorbidimento.

Le utenze interessate dai disservizi sono:

Luvinate:

Via Bosisio

Via Castello

Via Marconi

Via Della Pira

Via Tevedino

Via Consorziale del Tee

Via Panera

Via Campo dei Fiori

Via Al Poggio

Casciago:

Località Morosolo

Varese:

Via Ettore Ponti

Via Miralago

Località Calcinate del Pesce

Lungolago di Calcinate

Località Gudo

I lavori dovrebbero concludersi entro la serata odierna. Il personale di Lereti sta adottando tutte le soluzioni tecniche e organizzative per ridurre al minimo i disagi per i cittadini.