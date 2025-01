Polizia Locale di Comerio, Gavirate e Luvinate, in vigore il nuovo regolamento

È entrato in vigore nelle scorse settimane il nuovo Regolamento di Polizia Locale, predisposto dal Comando di Polizia Locale di Comerio, Gavirate e Luvinate.

Finalità del documento é uniformare e aggiornare le regole in vigore tra i vari Comuni, anche recependo le varie novità amministrative e le disposizioni periodicamente implementate.

Il provvedimento mira dunque a rendere più chiare ed incisive le norme a disposizione del Comando di Polizia Locale su igiene e pubblico decoro, convivenza civile, manutenzione aree private prospicienti su aree o vie pubbliche.

«Ringraziamo il Comandante Di Marco ed i suoi collaboratori per il lavoro compiuto che abbiamo sostenuto ed approvato in sede di Consiglio. Abbiamo chiarito disposizioni e indicazioni in modo da poter rendere ancora più efficace il lavoro della Polizia Locale. Come sempre risulterà poi fondamentale la collaborazione dei cittadini che potranno segnalare necessità, osservazioni ed allerte così da consentire di poter verificare e nel caso intervenire su eventuali difformità, in ottica di partecipazione attiva e responsabile».

Il provvedimento é pubblicato sul sito comunale

https://www.comune.luvinate.va.it/amministrazione/trasparenza/atti_generali/atti_amministrativi_generali/atto_generale_44.html