Domobianca365 inaugura la nuova stagione sulla neve: piste, eventi e tutte le offerte per sciare

È stata presentata questa mattina, nella sede del Palazzo di Città di Domodossola, alla presenza del Sindaco Lucio Pizzi, la stagione invernale 2023/24 di Domobianca365 – la stazione turistica di Domodossola – che sarà avviata venerdì 8 dicembre.

Molte le novità per rendere Domobianca365 meta invernale ideale per gli appassionati, le famiglie e gli amanti della montagna che ne apprezzano la comodità, la vicinanza e l’essere facilmente raggiungibile dalle principali città del VCO e del nord ovest e la proposta di qualità. Una stagione invernale che si caratterizza per i molti servizi offerti e per il ricco calendario di eventi con tante opportunità per salire all’Alpe Lusentino e partecipare alle molte iniziative organizzate sulla neve.

La partenza della nuova stagione invernale di Domobianca365

La partenza della stagione 23/24, prevista nel ponte dell’Immacolata, tanto attesa e desiderata dagli appassionati dello sci alpino e dello snowboard, è un nuovo capitolo della gestione Altair che dal 2020 è proprietaria della località turistica di Domodossola.

Nel ponte dell’Immacolata e fino all’apertura completa degli impianti lo skipass sarà venduto a 25€ nei giorni festivi e 20€ nei feriali con uno sconto del 20% sugli skipass ridotti.

Tanti gli investimenti in essere e altrettanti quelli in cantiere come la costruzione del nuovo hotel, nato dalla completa riqualificazione del Rifugio Lusentino, i cui lavori di realizzazione sono iniziati nell’ottobre di quest’anno e che ci si augura di ultimare per l’inverno 2024/25.

“Domobianca vuole confermarsi – afferma Paolo Zanghieri, Presidente del Gruppo Altair e di Domobianca365 – come meta invernale ideale per tutti gli amanti della montagna. Siamo vicini, facilmente raggiungibili e accogliamo sempre con il sorriso tutti i nostri ospiti. Questa nuova stagione dovrà essere quella dell’ulteriore crescita e sviluppo della nostra località. Abbiamo posto in essere una serie di iniziative per portare più velocemente e facilmente i turisti sulle nostre piste, non solo dalla provincia del VCO – il nostro principale bacino di utenza – ma anche dalle vicine aree di Milano, Varese, Novara e Como. Vogliamo puntare sempre più sulla qualità, curare i dettagli e offrire servizi sempre migliori. Possiamo farlo grazie alla professionalità e alla capacità del nostro staff. Persone che lavorano con competenza e passione per preparare le piste, mettere a punto gli impianti di risalita e tutti i servizi accessori, per proporre, ogni giorno, piatti della cucina di montagna di alto livello e accogliere con calore e attenzione i nostri ospiti. Insomma, noi ci siamo e non vediamo l’ora di salutare gli appassionati che vorranno trascorrere a Domobianca365 una nuova stagione sulla neve”.

Le piste e i prezzi dello skipass domobianca356

Domobianca365 conta su 21 km di piste, servite dalle quattro seggiovie: Motti, Prel, Torcelli e Casalavera, oltre a due sciovie e tre tapis roulant per i più piccoli sciatori. Presenti un’area per discese in slitta e bob, un winter park per il gioco delle bambine e dei bambini e lo Snow Park che sarà aperto in condizioni di innevamento ottimali.

All’apertura completa degli impianti i prezzi degli skipass giornalieri saranno fissati a 38 euro nei giorni festivi (ridotto under 14, over 65 e residenti a 31 euro) e di 30 euro durante la settimana con ridotto a 24 euro. L’abbonamento stagionale 2023/24 è disponibile al costo di 399 euro (ridotto under 14, over 65 e residenti a 319 euro). Impianti sono aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.30.

Le offerte per le famiglie

Grande attenzione alle offerte per famiglie che trovano a Domobianca365 un luogo sicuro, accessibile e a misura di bambino. Skipass ridotto al 50% per i bambini e ragazzi under 14 se accompagnati da un adulto pagante uno skipass giornaliero, formula Famiglia – al prezzo speciale di 90 euro – con skipass festivo per 2 adulti e tutti i figli under 14 (70 euro nei giorni feriali). I bambini fino a 5 anni compiuti hanno accesso gratuito agli impianti.

Gli skipass si possono acquistare online sul sito e presso le biglietterie alla partenza degli impianti.

Oltre allo sci alpino si possono praticare lo sci d’alpinismo e lo snowboard, il trekking invernale e le camminate con le ciaspole e ci si può divertire con le slitte e i bob.

Il servizio noleggio

L’offerta di Domobianca365 si completa con il servizio di noleggio attrezzatura con sci, racchette, caschi, scarponi e tavole perfettamente preparate e prenotabili anche online con il servizio organizzato in partnership con Decathlon e la Scuola Sci Domobianca: 40 maestri che offrono corsi, lezioni individuali e collettive per adulti, ragazzi e bambini, per chi si avvicina per la prima volta alle discipline invernali o desidera affinare la tecnica.

I punti ristoro

Operativi i tre punti ristori: il LuseBar, situato alla partenza della seggiovia, con colazioni, spuntini e aperitivi après ski, il Rifugio Baita Motti, ristorante panoramico con terrazza per 300 persone, per un pranzo con un servizio self service e piatti della cucina tradizionale e lo SkiBar il rifugio più alto dove riprendersi fra una discesa e l’altra con una vista eccezionale sulle Alpi circostanti.

Dallo sci notturno alla notte di Capodanno: una stagione di eventi a Domobianca365

Tantissimi gli eventi che andranno a calamitare l’attenzione dei turisti prima, durante e dopo le loro giornate a Domobianca365.

Si comincerà venerdì 22 dicembre con Back to the roots – winter edition, l’evento musicale che già nella stagione estiva ha riscosso un grande successo. Baita Motti sarà il palcoscenico di una serata di grandi dj set, resa ancora più spettacolare e suggestiva grazie allo straordinario paesaggio imbiancato.

Da venerdì 29 dicembre si inaugurerà il tradizionale appuntamento con lo sci notturno, un’esperienza davvero unica e spettacolare. Grazie all’apertura della pista illuminata, perfettamente preparata e innevata, si potrà sciare dalle 19 alle 23. E al termine birra, musica e divertimento al LuseBar.

Imperdibili i festeggiamenti per la notte di San Silvestro. Il Rifugio Baita Motti ospiterà il grande Cenone di Capodanno con music party e un menù con proposte della tradizione e piatti originali e curati in ogni dettaglio.

Non mancheranno gli eventi per famiglie e bambini: martedì 26 dicembre i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale sugli sci, mentre sabato 6 gennaio la befana atterrerà sulle piste del comprensorio direttamente dal cielo per portare dolcetti, gioia e sorrisi.

Nei mesi di gennaio e febbraio l’offerta enogastronomica di Domobianca365 di amplierà con una serie di appuntamenti dedicati agli amanti della buona tavola: a Baita Motti saranno organizzate alcune cene a tema che vedranno protagonisti piatti tipici del territorio e della tradizione come i bolliti misti e la raclette.

Sabato 20 gennaio sarà presentato il docu-film FKT Genova Montebianco che narra il successo dell’atleta Marcello Ugazio riuscito nell’intento di completare l’impresa in poco più di 14 ore.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati allo sport: sabato 17 febbraio le piste di Domobianca365 saranno teatro dell’avvincente Gara di Skialp “Vertical”.

La stagione degli eventi di Domobianca si concluderà il 17 marzo con un party pensato per salutare la stagione dello sci e dare il benvenuto a un’altrettanto ricca stagione estiva.

A sciare si arriva in treno

Fra le grandi novità della stagione 23/24 l’inserimento di Domobianca365 nell’iniziativa di Treni della Neve, che consentirà, grazie alla partnership con Trenord e Snowit di arrivare a Domobianca365 direttamente in treno con partenze da Milano e lungo le città servite dalla linea interregionale Milano-Domodossola. Il Voucher, che comprende il viaggio a/r in treno, il servizio navetta dalla stazione fs di Domodossola a Domobianca365 e lo skipass giornaliero al costo di 49 euro sarà acquistabile a breve su www.snowit.it. Una modalità sostenibile, ecologica, estremamente comoda e che inserisce Domobianca365, unica località turistica piemontese, nel ristretto numero di stazioni sciistiche che aderiscono a questo servizio.