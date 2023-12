È morto l’imprenditore di Saronno Orlando Saibene

Giovedì 7 dicembre all’età di 70 anni si è spento Orlando Saibene , imprenditore edile di Saronno per tre mandati presidente di Ance Varese, l’associazione nazionale dei costruttori edili. Saibene era una figura importante per il mondo associativo delle imprese e un punto di riferimento per molti suoi colleghi. Durante l’ultimo mandato in qualità di presidente di Ance segnò una svolta interessante sia nel metodo che nel merito. Saibene infatti sottolineava l’importanza di una reale collaborazione con le altre associazioni di categoria e con tutti i soggetti che operano nella filiera dell’edilizia e la necessità di sostenere la rigenerazione urbana del tessuto residenziale esistente.

Il funerale sarà celebrato a Saronno, nella Chiesa Prepositurale del SS Pietro e Paolo, lunedì 11 dicembre alle 15.30.

NECROLOGIE